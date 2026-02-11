Continuidad de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol perjudica a la principal empresa del país

La continuidad de Ricardo Roa al frente de la presidencia de Ecopetrol a pesar del anuncio de imputación de cargos en su contra, producirá consecuencias negativas para la estatal petrolera, que es la empresa más importante del país.

Ecopetrol es una empresa listada en bolsa, no solo en Colombia sino también en Estados Unidos, y por lo tanto el valor de su acción en el mercado está atado incluso a la situación jurídica y reputacional de su presidente, hoy procesado por la justicia colombiana.

Hablando del mercado estadounidense, la junta directiva de Ecopetrol tendrá que explicarles a las autoridades norteamericanas, entre ellas la SED, la situación judicial de su presidente y tendría que demostrar que la misma, no incide en la valoración de la empresa.

En las últimas horas, la Fiscalía ya definió que el 11 de marzo, Ricardo Roa será imputado por el delito de tráfico de influencias relacionado con el famoso apartamento 901 y el 12 de marzo tendrá que responder por el delito de violación de topes de financiación en la campaña de Gustavo Petro en 2022.



Esta situación ha inquietado a varios integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol, que analizará de manera reservada la situación de su presidente, Ricardo Roa, en las dos sesiones de la Junta Directiva convocadas para la próxima semana, incluso con espacio de discusión previo, citado por la presidenta de la Junta, Angela María Robledo, que podría darse el miércoles de la próxima semana.

En principio, la Junta de Ecopetrol mayoritariamente respaldaría la continuidad de Ricardo Roa al frente de la presidencia de la compañía, aunque en las últimas horas se dijo que Roa eventualmente estaría barajando la posibilidad de pedir una licencia no remunerada mientras se adelantan las diligencias de imputación en su contra.

Anoche el presidente Gustavo Petro defendió a Ricardo Roa, negando que se hubieran volado los topes de financiación de su campaña, atacando a la fiscal general y a los magistrados del Consejo Nacional Electoral que sancionaron su campaña, hablando de los testigos electorales y de la fiesta de celebración de su triunfo en el Movistar Arena, pero omitiendo referirse a los aportes de Fecode y de la USO, al opaco préstamo del Polo Democrático y otras conductas que comprometen su campaña, sin contar con que en las últimas horas su partido, Colombia Humana, aceptó su culpa, al renunciar al recurso de reposición frente a la sanción por violación de topes y financiación prohibida.