En ocho días habilitarían el puente Guillermo Gaviria entre Barrancabermeja y Yondó

En un plazo aproximado de ocho días podría restablecerse el paso por el puente Guillermo Gaviria Echeverri, que comunica a Barrancabermeja con Yondó, luego de la emergencia ocasionada por la socavación del río Magdalena que afectó uno de los accesos a la estructura.

La Alcaldía de Barrancabermeja informó que, tras una revisión técnica realizada en la zona, se determinó que el daño se concentra en uno de los estribos del puente, donde la fuerza del río generó pérdida de banca y debilitamiento del terreno.

Según explicó el director (e) de Gestión del Riesgo y Desastres, Eduardo Ramírez Alipio, desde el mismo momento en que se presentó la emergencia se activaron los análisis técnicos y se coordinaron acciones con la concesión Ruta del Cacao, que proyecta una intervención rápida para recuperar la movilidad en este corredor clave del Magdalena Medio.

El funcionario indicó que la solución contempla trabajos de relleno, estabilización del terreno y adecuación del tramo afectado, lo que permitiría habilitar el paso en un plazo cercano a ocho días, si las condiciones climáticas lo permiten.



Mientras avanzan las labores, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios por este sector, debido al riesgo que aún representa la zona intervenida.

Adicionalmente, se solicitó una inspección estructural completa del puente, teniendo en cuenta antecedentes de impactos por embarcaciones fluviales, con el fin de garantizar que no existan afectaciones adicionales que comprometan la seguridad de los usuarios.

Este corredor vial es fundamental para la conexión entre Santander y Antioquia, por lo que su pronta recuperación es clave para la movilidad, el comercio y el transporte de carga en la región.

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Las autoridades mantienen monitoreo permanente del nivel del río Magdalena y del comportamiento del terreno mientras continúan las obras de emergencia