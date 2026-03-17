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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / En ocho días habilitarían el puente Guillermo Gaviria entre Barrancabermeja y Yondó

En ocho días habilitarían el puente Guillermo Gaviria entre Barrancabermeja y Yondó

Autoridades adelantan trabajos especializados y técnicos, junto con la Concesión Ruta del Cacao para estabilizar la vía que tiene un socavón y verificar la estructura del puente para restablecer la movilidad.

Cerrado el paso puente Guillermo Gaviria que comunica a Barrancabermeja con Antioquia
Imagen de las autoridades. Cerrado el paso puente Guillermo Gaviria que comunica a Barrancabermeja con Antioquia
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 17 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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