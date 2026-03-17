Cierre total en la vía Barrancabermeja – Yondó por daños en estribo de puente

Un nuevo golpe a la movilidad en Santander y el Magdalena Medio se registra desde este 16 de marzo, luego de que se confirmara el cierre total de la vía que comunica a Barrancabermeja y Yondó.

La restricción se presenta en el sector del puente Guillermo Gaviria Echeverry, a la altura del PR9+120, donde se detectaron afectaciones en la estructura de la calzada, específicamente en uno de sus estribos.

Esta situación obligó a las autoridades y a la concesionaria Ruta del Cacao a suspender completamente el paso de vehículos para evitar riesgos mayores. El cierre no es menor. Se trata de uno de los corredores más importantes de la región, utilizado a diario por transportadores, comerciantes y habitantes que dependen de esta vía para movilizarse entre el área metropolitana de Bucaramanga y el puerto petrolero.

Se mantiene el cierre total para vehículos por el puente Guillermo Gaviria que une a Santander con Antioquia por hundimiento en un estribo ubicado en el municipio de Yondó. "Se adelantan las verificaciones para garantizar la seguridad adecuada", dice @CRutadelCacao #MañanasBlu pic.twitter.com/JintIbvYhy — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 17, 2026

La interrupción ya empieza a generar retrasos, sobrecostos y complicaciones en la movilidad. Equipos técnicos se encuentran en la zona evaluando la magnitud del daño y definiendo qué tipo de intervención se requiere.



“Se suspende el tránsito de vehículos de carga, así como de vehículos livianos y de pasajeros. Son miles de personas las que diariamente transitan por esta vía. Hay muchas actividades en común entre los municipios, como el comercio y el desplazamiento de personas a citas médicas”, señaló Eduardo Ramírez, director de Gestión de Riesgo de Barrancabermeja.

Autoridades cerraron el paso por el puente ‘Guillermo Gaviria’ que une a Santander con Antioquia por el socavón que generó un enorme hueco sobre la calzada a la altura de Yondó. #VocesySonidos pic.twitter.com/5qrOM6hEGN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 16, 2026

Por ahora, no hay una fecha clara para la reapertura, lo que mantiene la incertidumbre entre los usuarios de la vía. Las autoridades se insiste en no intentar pasar por el sector afectado ni tomar rutas improvisadas que puedan poner en riesgo la vida.

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Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se anuncien posibles vías alternas o medidas para mitigar el impacto del cierre. La situación vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de este corredor vial frente a factores externos y la importancia de contar con rutas seguras y en buen estado para garantizar la conectividad de toda la región.