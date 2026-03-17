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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cierre total en la vía Barrancabermeja – Yondó por daños en estribo de puente

Cierre total en la vía Barrancabermeja – Yondó por daños en estribo de puente

La restricción se presenta en el sector del puente Guillermo Gaviria Echeverry, sobre el río Magdalena.

FOTO HUECO PUENTE YONDÓ.jpg
FOTO: Afectaciones puente Barrancabermeja- Yondó. suministrada por Alcaldía de Barrancabermeja
Por: Javier Rodríguez
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Actualizado: 17 de mar, 2026

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