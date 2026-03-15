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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Investigan material almacenado en batallón de Barrancabermeja tras diligencia judicial

Investigan material almacenado en batallón de Barrancabermeja tras diligencia judicial

El Ejército Nacional de Colombia confirmó que funcionarios de la Fiscalía Penal Militar y Policial realizaron una diligencia judicial en instalaciones del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea No. 2 Nueva Granada, ubicado en Barrancabermeja.

Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea No. 2 Nueva Granada, ubicado en Barrancabermeja.
Imagen del Ejército. Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea No. 2 Nueva Granada, ubicado en Barrancabermeja.
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 15 de mar, 2026

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