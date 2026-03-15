Investigan material almacenado en batallón de Barrancabermeja tras diligencia judicial

La Segunda División del Ejército confirmó que se realizó una diligencia judicial en un batallón de Barrancabermeja buscando material de guerra que habría ingresado de forma irregular a la guarnición.

Una diligencia judicial adelantada por la Fiscalía Penal Militar y Policial en instalaciones del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea No. 2 Nueva Granada, en Barrancabermeja, busca esclarecer posibles irregularidades relacionadas con material de guerra almacenado en esa unidad militar.

La Segunda División del Ejército confirmó que el CTI de la Fiscalía realizó una diligencia judicial en el batallón de Barrancabermeja en el marco de una investigación que adelanta sobre procedimientos militares en la zona del Magdalena Medio. #VocesySonidos pic.twitter.com/uUbFOMnePg — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 14, 2026

El procedimiento se realizó el pasado 12 de marzo y contó con la participación de funcionarios judiciales que inspeccionaron varios elementos que se encontraban guardados dentro del batallón. Según el Ejército Nacional de Colombia, algunos de estos corresponderían a material de vigencias anteriores que presentaba deterioro o que ya estaba en desuso, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades para los procesos de verificación correspondientes.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la diligencia busca revisar inventarios, el estado y la custodia de estos elementos, con el fin de establecer si el manejo del material se realizó conforme a los protocolos militares o si existen posibles irregularidades administrativas o disciplinarias. En otros casos similares investigados por la justicia penal militar, las autoridades han abierto procesos para esclarecer la custodia o pérdida de armamento dentro de unidades militares.



El Ejército aclaró que durante la diligencia no se realizaron capturas ni existe, por ahora, vinculación formal de militares a la investigación, mientras avanzan las verificaciones por parte de las autoridades judiciales.

Finalmente, la institución señaló que continuará colaborando con las investigaciones para esclarecer los hechos y reiteró el llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a consultar la información a través de canales oficiales, con el fin de evitar la difusión de versiones no confirmadas.