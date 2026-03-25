Comienza entrega de cuerpos de víctimas del accidente del Hércules en Putumayo: tardaría dos días

De acuerdo con Ariel Cortés, director de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se espera que el proceso completo de entrega de los cuerpos de las víctimas del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo culmine en un plazo aproximado de 48 horas. “Esperamos en esta tarde empezar a entregar los primeros cuerpos”, señaló.

Los restos de las 60 víctimas fueron trasladados a Medicina Legal en la noche del martes 25 de marzo a Bogotá en dos aeronaves, donde actualmente se adelantan los procedimientos técnicos por parte de equipos forenses especializados provenientes de distintas regiones del país.

Según explicó Cortés, la identificación se está realizando mediante técnicas de lofoscopia (huellas dactilares), análisis de cartas dentales y verificación de elementos distintivos como uniformes y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Este es el avión de las Fuerzas Militares que se accidentó en Puerto Leguízamo: iban 110 soldados

El funcionario también destacó que se han dispuesto equipos interdisciplinarios para brindar acompañamiento integral a los familiares de las víctimas. “Para las familias tenemos equipos de psicología y atención al usuario que brindan apoyo emocional durante este difícil proceso”, indicó.



Asimismo, se habilitaron líneas telefónicas y canales digitales para suministrar información oficial a los allegados. La entrega de los cuerpos podrá hacerse directamente a las familias o a las FF. MM., encargadas de los respectivos honores y procedimientos posteriores.