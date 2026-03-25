En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendio en Cali
Accidente de avión Hércules
Gustavo Petro
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Comienza entrega de cuerpos de víctimas del accidente del Hércules en Putumayo: tardaría dos días

Comienza entrega de cuerpos de víctimas del accidente del Hércules en Putumayo: tardaría dos días

Medicina Legal indicó que el proceso de entrega de cuerpos de las víctimas del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, empieza este miércoles 25 de marzo.

Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo
Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo
Foto: AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: 25 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad