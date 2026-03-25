Gracias a su perro, soldado habría sobrevivido al accidente aéreo en Putumayo

Sigue la conmoción nacional tras el fuerte accidente aéreo en Puerto Leguizamo, Putumayo, en donde perdieron la vida 69 militares y 57 heridos tras la caída del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana el pasado 23 de marzo.

Pero hubo dos soldados que sobrevivieron a este trágico accidente. En diálogo con Noticias Caracol, las familias contaron como “milagro de vida” que hayan podido quedar fuera de este hecho y, en especial, porque uno de ellos no se subió al avión gracias a su perro.

Se trata de Omar Salazar Páez, quien debía ir en el avión y un minuto antes se bajó porque su perro, Odi, no fue pesado antes de subir a la aerolínea y no pudo continuar en el viaje, por lo que debía irse en el próximo. Pero este hecho permitió que se viera involucrado en la cifra de fallecidos y heridos.

Gracias a su perro, soldado habría sobrevivido al accidente aéreo // Foto: Noticias Caracol

“Para subirse ellos tienen un protocolo de peso y al subirse no lo habían hecho. Él tiene un perro y ya estaba subido en el avión, pero un superior lo hizo bajar y que lo llevaban en el próximo vuelo (…) Por una parte me dice que tranquila, pero se le nota en el rostro la tristeza de haber perdido a la mayoría de sus amigos”, contó la novia del soldado, Dirley Ortiz.



Por otro lado, la familia del otro soldado manifestó y agradeció a Dios por “el milagro” de evitar que quedara envuelto en esta difícil situación que conmocionó a todo el país.

Tras el accidente, la aeronave presentó daños estructurales graves los cuales han sido atendidos por los organismos de socorro. De acuerdo con Medicina Legal, se espera que la entrega de cuerpos se cumpla en un plazo de 48 horas.

“Para las familias tenemos equipos de psicología y atención al usuario que brindan apoyo emocional durante este difícil proceso”, indicaron.