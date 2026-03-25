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Blu Radio  / Nación  / Gracias a su perro, soldado habría sobrevivido al accidente aéreo en Putumayo

Gracias a su perro, soldado habría sobrevivido al accidente aéreo en Putumayo

La familia del soldado se imaginó lo peor cuando supieron del accidente en Putumayo, pero gracias al perro del uniformado esto pudo ser evitado.

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