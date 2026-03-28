FAC dio detalles sobre el estado de la flota de aviones C-130 Hércules tras accidente en Putumayo

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que en este momento la operación del equipo de C-130 Hércules continúa con 2 aeronaves operativas (FAC1005-FAC1018) y se encuentra a la espera de la finalización de los mantenimientos programados de 2 aeronaves más (FAC1015-FAC1017) para seguir cumpliendo la misión.

Según informó, el día 23 de marzo, una vez conocido el accidente de la aeronave en el que fallecieron 69 uniformados, enviaron otro C-130 Hércules de matrícula FAC-1005 desde Bogotá hasta Puerto Leguízamo, Putumayo, con médicos, enfermeros y personal especializado para realizar el transporte de los heridos.

Asimismo, señalaron que en esta misma aeronave (FAC1005), el 25 de marzo realizaron el transporte de tropa y carga a San José del Guaviare, dando continuidad a las operaciones militares.

Aparece impactante video que muestra momentos críticos de avión Hércules en Putumayo

“En este momento la operación del equipo de C-130 Hércules continúa con 2 aeronaves operativas (FAC1005-FAC1018) y se encuentra a la espera de la finalización de los mantenimientos programados de 2 aeronaves más (FAC1015-FAC1017) para seguir cumpliendo la misión", señaló la Fuerza Aeroespacial Colombiana en un comunicado.



La FAC reveló esta información apenas dos días después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunciara que retirará dos aviones Hércules por criterios técnicos relacionados con su vida útil, mantenimiento y disponibilidad de repuestos.

“En el 2025 el equipo C-130 trasladó más de 17.000 personas y más de 2.800 toneladas de carga, y en lo que va del 2026 ha trasladado más de 4.800 personas y ha transportado más de 476 toneladas, a cada rincón del territorio nacional”, agregaron.

Por el momento, las autoridades continúan investigando el accidente del pasado lunes 23 de marzo del Hércules C-130, mientras revisan las condiciones de seguridad, mantenimiento y financiación de la aviación militar en el país.

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“Como lo ha hecho por años, el equipo C-130 Hércules continúa operando y llevando. Esperanza a los colombianos”, realizando misiones distintivas como el transporte de personal y carga, paracaidismo a gran altura, extinción de incendios, traslado masivo de pacientes, incluyendo misiones internacionales como la Campaña Antártica”, concluyó.