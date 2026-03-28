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Blu Radio  / Nación  / FAC dio detalles sobre el estado de la flota de aviones C-130 Hércules tras accidente en Putumayo

FAC dio detalles sobre el estado de la flota de aviones C-130 Hércules tras accidente en Putumayo

Las autoridades continúan investigando el accidente del pasado lunes 23 de marzo del Hércules C-130, mientras revisa las condiciones de seguridad, mantenimiento y financiación de la aviación militar en el país.

Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo
Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo
Foto: AFP
Por: Mariana Neira
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Actualizado: 28 de mar, 2026

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