“Hay que darle tiempo a la investigación”: excomandante pide prudencia tras tragedia del Hércules

Colombia sigue de luto tras la tragedia aérea que dejó 69 militares muertos luego del accidente de un avión Hércules en Putumayo. En medio del dolor, también crece la necesidad de respuestas sobre lo ocurrido, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas.

En entrevista con El Radar, el excomandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Guillermo León, hizo un llamado a la prudencia frente a las hipótesis que han surgido en los últimos días. “Hay que darle tiempo a que ello sucede”, afirmó, al insistir en que cualquier conclusión prematura puede ser equivocada.



Investigación del accidente del Hércules: piden evitar conclusiones apresuradas

El general explicó que, en este tipo de tragedias, es normal que la opinión pública busque respuestas inmediatas, pero recalcó que el proceso técnico requiere tiempo. “A veces se apresura uno a dar alguna hipótesis que resulta que después no obedece a temas reales”, señaló.

Detalló que las comisiones investigadoras actúan como “detectives”, analizando cada evidencia disponible, desde testimonios hasta las cajas negras del avión. Solo así, dijo, se puede reconstruir con precisión lo sucedido.

Además, recordó que los accidentes aéreos suelen estar asociados a tres factores principales. “El primero por factores humanos… el segundo, una falla técnica… y la tercera es por el ambiente operacional”, explicó, al mencionar variables como el clima, la pista o incluso posibles amenazas externas.



Accidente de avión militar en Puerto Leguízamo, Putumayo AFP

¿Pudo el impacto con un árbol provocar la caída?

Uno de los puntos más discutidos ha sido el video en el que se observa a la aeronave impactar con un árbol tras el despegue. Sobre esto, el general fue claro en que no se puede sacar una conclusión directa.

“Un golpe de una hélice con un árbol… puede desestabilizar un avión”, reconoció. Sin embargo, advirtió que todo depende de múltiples factores como la velocidad, la altura y la magnitud del impacto.

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Incluso planteó que el avión está diseñado para resistir fallas. “El hecho de que falle uno no quiere decir que el avión pierda altura y se precipite a tierra”, explicó, al referirse a la capacidad de operar con tres motores.



Presupuesto y alistamiento: el otro debate de fondo

Más allá del accidente, el general puso sobre la mesa un tema estructural que ha generado preocupación. Aunque aclaró que un avión no despega sin cumplir todos los protocolos de mantenimiento, sí advirtió impactos en la operatividad.

“El presupuesto afecta… las capacidades aeronáuticas. Por supuesto que las afecta”, afirmó. Según explicó, el problema se refleja en el nivel de alistamiento de las aeronaves.

“Estamos hablando del 43%, Ricardo. El 43% es un alistamiento muy bajo”, dijo, al señalar que esto limita la capacidad de respuesta de las Fuerzas Militares en el país.

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Mientras avanzan las investigaciones, el país espera respuestas claras. Por ahora, el mensaje desde el ámbito técnico es uno: prudencia, rigor y respeto por las víctimas antes de llegar a conclusiones.