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Blu Radio  / Nación  / “Hay que darle tiempo a la investigación”: excomandante pide prudencia tras tragedia del Hércules

“Hay que darle tiempo a la investigación”: excomandante pide prudencia tras tragedia del Hércules

Mientras avanzan las pesquisas, expertos advierten que apresurar conclusiones puede distorsionar lo ocurrido en uno de los peores accidentes aéreos recientes del país.

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