Durante la Semana Santa, miles de viajeros hacen una pausa en la rutina para salir de sus ciudades en busca de descanso, reflexión o nuevas experiencias. Es una temporada donde las carreteras se llenan, los aeropuertos se activan y las maletas cargan algo más que ropa: expectativas de desconexión, espiritualidad, unión familiar o contacto con la naturaleza.

En ese sentido, Colombia se vuelve uno de los destinos más atractivos de la región, no solo por su diversidad de paisajes, sino por una oferta turística llena de ancestralidad, sostenibilidad y experiencias auténticas.

El país viene de cerrar el 2025 con cifras récord en turismo, alcanzando ingresos por más de 11 mil millones de dólares, según ProColombia. Este crecimiento indica que cada vez más viajeros, tanto nacionales como internacionales, buscan destinos que ofrezcan algo más que ocio, apostándole a vivencias con sentido.

En esa línea, nació una iniciativa llamada Colombia más Competitiva, una cooperación Suiza, de la mano con la aerolínea Clic Air, que buscan visibilizar e impulsar destinos sostenibles de Colombia a nivel nacional e internacional. Por lo cual, descubrieron tres luagres imperdibles llenos de biodiversidad, cultura local y turismo responsable.



Tres destinos imperdibles para viajar en Semana Santa en Colombia

De cara a la Semana Santa, estos tres destinos destacan por su capacidad de ofrecer experiencias únicas que conectan con el espíritu de la temporada:



San Agustín: misticismo y conexión ancestral

Ubicado en el sur del país, este destino es ideal para quienes buscan una experiencia introspectiva. Reconocido por su parque arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, San Agustín ofrece un entorno cargado de simbolismo, rodeado por los paisajes del Macizo Colombiano.



San Agustín: misticismo y conexión ancestral. Foto: suministrada.

Durante Semana Santa, su atmósfera tranquila y espiritual lo convierte en un refugio perfecto para desconectarse del ruido y reconectar con lo esencial.

Golfo de Morrosquillo: descanso sostenible frente al mar

Para quienes prefieren el calor del Caribe, este destino representa una alternativa más tranquila y sostenible frente a las playas tradicionales. Con conexiones directas a Tolú y Coveñas, el Golfo de Morrosquillo combina aguas calmadas, paisajes vírgenes y experiencias de turismo responsable que benefician a las comunidades locales.

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Es el lugar ideal para viajes en familia o escapadas donde el descanso se mezcla con la conciencia ambiental.

Golfo de Morrosquillo_ descanso sostenible frente al mar. Foto: suministrada.

Casanare: el safari de la paz en los Llanos

En el corazón de los Llanos Orientales, Casanare ofrece una experiencia completamente diferente: el safari llanero. Aquí, los viajeros pueden observar fauna silvestre en libertad, como jaguares, osos palmeros y aves exóticas, mientras disfrutan de amaneceres únicos en paisajes abiertos.

Más que un viaje, es una oportunidad para vivir una conexión profunda con la naturaleza, basada en el respeto y la contemplación.

Casanare_ el safari de la paz en los Llanos. Foto: suministrada.