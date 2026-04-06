En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Lemus
Papá Pitufo
Misión Artemis II
Abelardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Duro golpe al microtráfico en Barrancabermeja; Fiscalía judicializó a siete hombres

Duro golpe al microtráfico en Barrancabermeja; Fiscalía judicializó a siete hombres

De acuerdo con las autoridades, los procesados comercializaban estupefacientes en una zona del Puerto Petrolero conocido como La Carrilera.

Publicidad

Publicidad

Publicidad