Recompensa de $15 millones por responsables del crimen de una menor en Barrancabermeja

Consternación ha generado en Barrancabermeja el asesinato de una adolescente de 16 años al interior de su vivienda, en un hecho violento ocurrido en el barrio Altos de Israel, en el Puerto Petrolero.

La víctima fue identificada como Mariana Uribe Rodríguez, quien, de acuerdo con información preliminar, fue atacada por hombres armados que ingresaron a la residencia y le dispararon, causándole la muerte en el lugar.

Según las autoridades, dos sujetos llegaron en una motocicleta hasta el inmueble. Uno de ellos entró a la vivienda y accionó un arma de fuego contra la menor, impactándola en la cabeza. En ese momento, la joven se encontraba acompañada de su pareja sentimental, quien logró huir por la parte trasera de la casa.

Frente a la gravedad del caso, la Alcaldía de Barrancabermeja, en articulación con la Fuerza Pública, anunció una recompensa de hasta $15 millones para quien suministre información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de este crimen.



El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez, rechazó el hecho y aseguró que ya hay avances en las investigaciones. “Es un caso que conmociona, que rechazamos y que nadie quiere que ocurra en nuestra ciudad. Sabemos que la Fuerza Pública tiene elementos de investigación bastante adelantados”, señaló el funcionario.

Desde la Administración Distrital reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades, indicando que cualquier información puede ser clave para esclarecer lo sucedido. Además, garantizaron absoluta reserva a quienes aporten datos.

Las personas que tengan información pueden comunicarse a la línea contra el crimen 314 358 7212 o con la Sijín al número 320 305 3103.

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Otro hecho violento en Santander

A este caso se suma otro hecho que también es materia de investigación en el departamento. En el municipio de Barbosa fue hallado el cuerpo sin vida de un adolescente de 16 años, identificado como David Márquez, de nacionalidad venezolana.

El cadáver fue encontrado en la quebrada Pozo Mirla, ubicada en la vereda Cristales. Según el reporte preliminar, el menor estaba sin camisa, vestía únicamente pantalón y presentaba aparentes heridas con arma blanca, además de un lazo alrededor del cuello.

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Personal de la Sijín e inteligencia adelanta las labores investigativas para esclarecer los móviles de este homicidio y dar con los responsables.

Las autoridades del Magdalena Medio y del sur de Santander continúan trabajando para esclarecer estos hechos violentos que han generado preocupación entre la ciudadanía.