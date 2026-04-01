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Recompensa de $15 millones por responsables del crimen de una menor en Barrancabermeja

Las autoridades en Barbosa también investigan el asesinato de un joven de 16 años cuyo cuerpo fue hallado a orillas de una quebrada en zona rural de ese municipio.

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