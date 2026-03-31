Violencia en Santander: menor asesinada en Barrancabermeja y joven en Piedecuesta

Una nueva escalada de violencia sacude al departamento de Santander, tras registrarse en las últimas horas varios ataques a bala que dejan una menor de 16 años y un joven de 21 años muertos en hechos ocurridos en Barrancabermeja y Piedecuesta.

El caso más grave se presentó en Barrancabermeja, donde una adolescente de 16 años fue asesinada en medio de un ataque armado. De acuerdo con información preliminar, hombres armados ingresaron a una vivienda del barrio Israel y dispararon contra la menor, causándole la muerte en el lugar.

Violencia en Barrancabermeja: una menor muerta y un joven herido dejan dos ataques a bala en el municipio. Los hechos son materia de investigación por parte de la Policía del Magdalena Medio #MañanasBlu pic.twitter.com/7019oklRNQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 31, 2026

La menor asesinada en el barrio Altos de Israel del Puerto Petrolero fue identificada como Mariana Uribe Rodróguez, reportaron las autoridades.

Las autoridades del Magdalena Medio iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables de este hecho que ha generado consternación en la comunidad.



En este mismo municipio, otro ataque a bala dejó a un joven herido, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica. La víctima fue identificada como Juan Camilo López, quien recibió dos disparos en el pecho cuando se encontraba en el sector conocido como Bronx. Fue llevado al Hospital Regional del Magdalena Medio donde fue intervenido quirurgicamente.

#Atención Asesinada una menor de 16 años en Barrancabermeja. Hombres armados ingresaron a una vivienda del barrio Israel y dispararon contra la adolescente. Autoridades investigan el caso #VocesySonidos pic.twitter.com/NyWeM9ySRF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 31, 2026

A estos hechos se suma un ataque sicarial registrado en Piedecuesta, en el sector de la cancha municipal, donde una persona fue asesinada y otra resultó herida tras ser atacadas con arma de fuego.La Policía adelanta operativos en la zona para ubicar a los responsables y establecer si estos hechos estarían relacionados con disputas entre estructuras criminales.

Ataque de sicarios deja una persona muerta y otra herida en Piedecuesta. El violento hecho se registró en el sector de la Cancha Municipal #MañanasBlu pic.twitter.com/d3jNiIlZLZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 31, 2026

Las autoridades reiteraron que los tres casos son materia de investigación y no se descarta que estén vinculados a dinámicas de violencia que afectan a varios municipios del departamento por temas de microtráfico. Entretanto, la ciudadanía expresa preocupación por el aumento de estos hechos violentos y pide mayor presencia de la fuerza pública para garantizar la seguridad en la región.