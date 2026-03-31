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Violencia en Santander: menor asesinada en Barrancabermeja y joven en Piedecuesta

El caso más grave se presentó en Barrancabermeja, donde una adolescente de 16 años fue asesinada en medio de un ataque armado.

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