Incautan nueve kilos de marihuana y cocaína en Santander con destino a Cartagena

Un cargamento de marihuana y base de cocaína fue incautado en San Gil, cuando era transportado en un bus que tenía como destino Cartagena.

El hallazgo se realizó en la Terminal de Transportes de San Gil, durante un control a vehículos de servicio público. En medio de la inspección, el perro antinarcóticos “Yordi” alertó sobre un bolso sospechoso en el maletero del bus que cubría la ruta Bogotá – Cartagena.

Al revisar el equipaje, los uniformados encontraron 16 paquetes de marihuana, con un peso cercano a los 8 kilogramos. Además, otro de base de cocaína, con un peso aproximado de 1 kilogramo.

De acuerdo con las primeras versiones, el bolso habría sido enviado desde Bogotá sin que su propietario abordara el vehículo, por lo que permanecía en el compartimiento de carga.



“Continuamos fortaleciendo los controles en puntos estratégicos del departamento, anticipándonos a las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales para el transporte de sustancias ilícitas. El uso de nuestras capacidades institucionales, como el componente canino, resulta fundamental para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana”, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la Policía de Santander.

En total, la droga incautada equivale a más de 9.000 dosis y tendría un valor cercano a los $34 millones. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la investigación para dar con los responsables.

Desde la Policía señalaron que este tipo de controles se mantendrán en terminales y vías del departamento, con el fin de frenar el transporte de sustancias ilícitas.

