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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Incautan nueve kilos de marihuana y cocaína en Santander con destino a Cartagena

Incautan nueve kilos de marihuana y cocaína en Santander con destino a Cartagena

La marihuana y cocaína iba en un bus de transporte pasajeros y fue hallada en la terminal del municipio de San Gil, Santander.

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