Seis presuntos articuladores principales de una red criminal transnacional dedicada al envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia México y el estado de Arizona, en Estados Unidos, fueron capturados con fines de extradición en un operativo coordinado por las autoridades. Los detenidos son señalados de cumplir roles estratégicos dentro de la organización, que habría consolidado rutas internacionales para el tráfico de estupefacientes.

Tres de los presuntos integrantes fueron capturados en Colombia, en procedimientos realizados en las ciudades de Bogotá, Cali y Buenaventura, en el Valle del Cauca. Se trata de Édgar Santiago Barbosa Andrade, Jorge Sánchez Gamboa y Francisco Mantilla Angulo, quienes serían parte fundamental en la obtención y salida del cargamento desde territorio colombiano.

Capturan seis articuladores de red que enviaba cocaína desde Colombia hacia EEUU

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, estos capturados en Colombia serían los responsables de adquirir la cocaína en el departamento del Cauca, una de las principales zonas de producción del país. Asimismo, se les atribuye la tarea de garantizar el traslado de la sustancia desde los puntos de cultivo hasta los lugares de embarque, mediante alianzas con la estructura Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las Farc.

Capturan seis articuladores de red que enviaba cocaína desde Colombia hacia EEUU

Las investigaciones indican que, además de asegurar el transporte interno de la droga, los detenidos coordinaban los envíos por vía marítima desde el Caribe colombiano y mantenían contactos con narcotraficantes en otros países, lo que permitía consolidar una red logística internacional para el tráfico de grandes cantidades de cocaína.



Capturan seis articuladores de red que enviaba cocaína desde Colombia hacia EEUU

En paralelo, otros tres presuntos integrantes fueron capturados fuera del país como parte de acciones coordinadas con autoridades internacionales. Shirley Yesenia Gómez Parra y Franklin Viveros Viveros fueron detenidos en Costa Rica, mientras que Óscar Enrique Virula Arredondo fue localizado en Panamá. Estas personas, de nacionalidad costarricense, colombiana y guatemalteca, habrían tenido la función de garantizar el tránsito de los cargamentos por territorio centroamericano.

La investigación que permitió estas capturas se desarrolla en el marco de una solicitud internacional, ya que una Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona requiere a los detenidos por cargos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.