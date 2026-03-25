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Blu Radio  / Nación  / Capturan seis articuladores de red que enviaba cocaína desde Colombia hacia EEUU

Capturan seis articuladores de red que enviaba cocaína desde Colombia hacia EEUU

Una Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona requiere a los detenidos por cargos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

Capturan seis articuladores de red que enviaba cocaína desde Colombia hacia EEUU
Capturan seis articuladores de red que enviaba cocaína desde Colombia hacia EEUU
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 25 de mar, 2026

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