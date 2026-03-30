El desempleo bajó a 9,2 % para febrero; las mujeres siguen siendo la cifra más alta: Dane

En febrero de 2026, la desocupación en Colombia se ubicó en 9,2 %, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, cuando fue de 10,3 %. Esta reducción refleja una mejora en el acceso al empleo. La Tasa Global de Participación se mantuvo en 64, 7%, mientras que la Tasa de Ocupación aumentó de 58,0 % a 58,7 %, lo que indica que más personas lograron emplearse sin que creciera la cantidad de quienes participan en el mercado laboral.

A pesar de esta mejora, hay diferencias importantes entre grupos poblacionales. Las mujeres continúan registrando mayores niveles de desocupación, con una tasa de 11,7 %, en comparación con el 7,4 % de los hombres, lo que genera una brecha de 4,3 puntos porcentuales, aunque esta es la más baja observada hasta ahora. Además, el desempleo se concentra principalmente en personas entre 25 y 54 años, especialmente en el caso de las mujeres.

Desempleo en Colombia. Foto: imagen de archivo, Alcaldía.

En cuanto a la ocupación, se presentó un aumento en el número de personas empleadas. Las mujeres ocupadas pasaron de 9.802 a 10.098, mientras que los hombres pasaron de 13.668 a 13.996, lo que representa un crecimiento del 2,4 % en este último grupo. Esto contribuye a explicar la reducción general de la desocupación.

A nivel territorial, se evidencian marcadas diferencias. Las ciudades con mayores tasas de desocupación fueron Quibdó con 26,3%, seguida de Riohacha con 14,3 % y Cartagena con 14,2 %. En contraste, las menores tasas se registraron en Villavicencio con 8,0 %, Neiva con 8,1 % y Bogotá con 8,2 %, lo que muestra desigualdades regionales en las oportunidades laborales.



Desempleo fizkes/Getty Images/iStockphoto

Durante el trimestre comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, la tasa de desocupación fue de 9,4 %, mientras que la Tasa Global de Participación se ubicó en 64,2 % y la Tasa de Ocupación en 58,2 %, lo que confirma una tendencia de estabilidad en el mercado laboral.

Finalmente, la informalidad laboral también mostró una disminución: a nivel nacional se ubicó en 55,3 %, en 23 ciudades fue de 42,9 % y en 13 ciudades de 41,7 %, lo que sugiere una mejora en la calidad del empleo además de la reducción del desempleo.