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Blu Radio  / Economía  / El desempleo bajó a 9,2 % para febrero; las mujeres siguen siendo la cifra más alta: Dane

El desempleo bajó a 9,2 % para febrero; las mujeres siguen siendo la cifra más alta: Dane

Quibdó lidera el desempleo en Colombia con una tasa de 26,3 %, seguida por Riohacha con 14,3 % y Cartagena con 14,2 %, lo que evidencia amplias brechas regionales en el acceso al empleo en el país.

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