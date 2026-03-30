MinIgualdad desmiente a exviceministro: su salida fue ordenada tras denuncia de acoso

El ministro de Igualdad y Equidad, Alfredo Acosta, confirmó que el viceministro Acxan Duque fue retirado de su cargo por decisión directa de la cartera y no por voluntad propia, como el funcionario había señalado previamente en medios de comunicación.

Según explicó el ministro, la medida se adoptó en medio de las investigaciones internas que adelanta el Ministerio. “Se apartó del cargo y aquí hay una decisión del ministerio para adelantar todos los procesos con las garantías para que se dé claridad y se proteja a la víctima”, afirmó Acosta.

El caso se originó por la denuncia contra Duque, quien habría enviado una imagen íntima a una funcionaria de la entidad sin su consentimiento. Aunque el exviceministro ha reconocido el envío de la fotografía, aseguró que se trató de un error y que la imagen estaba destinada a otra persona.

En conversación con Blu Radio, sostuvo que su salida había sido una decisión personal y argumentó que su permanencia en el cargo podría afectar el trámite de la iniciativa legislativa que busca evitar la desaparición de esta entidad.



Viceministro Acxan Duque Foto: Suministrada

“Si yo permanezco en el cargo, no se puede avanzar en los trámites legislativos porque se va a utilizar esa situación como un comodín para retrasar que pase el proyecto de ley. Por esa razón yo renuncio al ministerio, y además yo pienso que uno debe defenderse por fuera de la institucionalidad para no afectar su correcto funcionamiento”, afirmó en ese momento.

El caso ya fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría. No es la primera vez que el Ministerio de Igualdad y Equidad tiene denuncias de este tipo. El 21 de febrero de 2025 se conoció el caso de una funcionaria que renunció a la cartera por un caso de acoso sexual y laboral en contra del viceministro Nelson Lemus.

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“El viceministro hacía insinuaciones incómodas y, en una ocasión, me tomó de la mano y acarició mi brazo frente a colegas", contó.

Al ser consultada sobre cómo abordó la situación dentro del ministerio, indicó que inicialmente trató de comunicar lo que estaba sucediendo a figuras cercanas al viceministro. Sin embargo, las respuestas que recibió fueron desalentadoras.