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Blu Radio  / Nación  / MinIgualdad desmiente a exviceministro: su salida fue ordenada tras denuncia de acoso

MinIgualdad desmiente a exviceministro: su salida fue ordenada tras denuncia de acoso

El caso se originó por la denuncia contra Duque, quien habría enviado una imagen íntima a una funcionaria de la entidad sin su consentimiento. Aunque el exviceministro ha reconocido el envío de la fotografía, aseguró que se trató de un error.

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