Alerta en tres comunas de Barrancabermeja por riesgo de deslizamientos e inundaciones

En alerta se encuentran las autoridades en Barrancabermeja por el riesgo de movimientos en masa en tres comunas de ese municipio. Desde la Alcaldía adelantan acciones preventivas en sectores priorizados del distrito, especialmente en las comunas 3, 5 y 7, donde existe mayor riesgo de deslizamientos.

En los barrios han puesto en marcha jornadas de sensibilización, limpieza de puntos críticos y recorridos técnicos con el objetivo de mitigar emergencias y fortalecer la cultura de la prevención entre las comunidades.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez, explicó que estas intervenciones responden a las condiciones climáticas previstas para los próximos días.

“Hemos enfocado nuestros esfuerzos institucionales en todo el distrito, pero en específico en algunas comunas que presentan un mayor reto en materia de gestión del riesgo, como la tres, la cinco y la siete, además de algunos sectores rurales”, indicó.



Desde la Dirección de Gestión del Riesgo se han venido desarrollando actividades enfocadas en la inspección de zonas vulnerables y la intervención de caños y canales, con el fin de reducir el riesgo de desbordamientos e inundaciones.

La Alcaldía de Barrancabermeja alerta sobre posibles deslizamientos de tierra por intensas lluvias en las comunas 3, 5 y 7. "Estamos verificando los puntos críticos y advirtiendo a las comunidades sobre los riesgos", dijo Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad #MañanasBlu pic.twitter.com/O6FPKlDMYQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 30, 2026

En barrios como Colinas del Norte, los habitantes han asumido un papel activo en estas labores. John Jairo Ávila, residente del sector, señaló que constantemente realiza limpieza en el caño para evitar represamientos.

“Cuando llueve se tapona, entonces me meto a limpiarlo para que el agua fluya. El problema es que la basura se queda atrapada y eso genera dificultades”, explicó, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad para evitar arrojar desechos.

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Una situación similar se presenta en el barrio Brisas de Agosto, donde Rodrigo Zapata destacó la importancia de las jornadas.

“Aquí la problemática de inundación se da por el caño que atraviesa varios barrios. Desde otros sectores arrojan residuos como colchones o electrodomésticos, y eso termina tapando el paso del agua. Es muy importante que estén trabajando con la comunidad”, manifestó.

Las autoridades insistieron en que la prevención y el trabajo conjunto con la comunidad serán claves para reducir riesgos y proteger la vida de los habitantes durante los próximos meses.