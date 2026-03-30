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Alerta en tres comunas de Barrancabermeja por riesgo de deslizamientos e inundaciones

Las autoridades de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja realiza jornada de prevención en zonas críticas con alertas por probabilidades de movimientos en masa.

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