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Con aumento de lluvias en Medellín, Alcaldía instala 29 sistemas de monitoreos de quebradas

De igual manera, hay un seguimiento constante de 26 puntos de la ciudad identificados como críticos o de especial atención donde con instrumentos como inclinómetros.

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