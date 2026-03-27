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Santander mantiene alerta roja y naranja en 15 municipios por intensas lluvias

Organismos de socorro activaron planes de contingencia ante el riesgo de deslizamientos. Autoridades tienen maquinaria lista para atender emergencias y evitar afectaciones en la movilidad.

Maquinaria amarilla para restablecer vías en Santander
Imagen de Gestión del Riesgo. Maquinaria amarilla para restablecer vías en Santander
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 27 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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