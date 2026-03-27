Santander mantiene alerta roja y naranja en 15 municipios por intensas lluvias

Las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en Santander mantienen en alerta a las autoridades, que confirmaron niveles rojo y naranja en al menos 15 municipios por riesgo de deslizamientos de tierra.

De acuerdo con el más reciente reporte de los organismos de socorro y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, la saturación de los suelos ha incrementado la probabilidad de emergencias, especialmente en zonas de ladera y corredores viales estratégicos.

Ante este panorama, las autoridades departamentales activaron planes de contingencia para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar en los próximos días, teniendo en cuenta que las precipitaciones continuarán en el territorio.

Uno de los principales enfoques está en la movilidad. Por ello, se dispuso de maquinaria amarilla en puntos estratégicos del departamento para remover posibles derrumbes y garantizar la transitabilidad en las vías.



“Tenemos listo el plan de atención para responder de manera oportuna ante cualquier emergencia, especialmente en corredores donde históricamente se presentan deslizamientos”, indicaron desde los organismos de gestión del riesgo.

Los municipios en alerta roja presentan mayor probabilidad de deslizamientos, mientras que en los de alerta naranja el riesgo es moderado, por lo que se mantiene monitoreo constante y seguimiento a las condiciones del terreno.

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Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a estar atenta a cualquier cambio en el entorno, evitar transitar por zonas de alto riesgo durante lluvias intensas y reportar emergencias a las líneas habilitadas.

El monitoreo se mantendrá permanente mientras persistan las condiciones climáticas adversas en el departamento.