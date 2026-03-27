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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Mujer raptada hace 25 años por grupo armado se reencontró con su mamá en Santander

Mujer raptada hace 25 años por grupo armado se reencontró con su mamá en Santander

La historia se remonta al año 2001 en el sur de Bolívar, cuando en medio de hechos asociados al conflicto armado, una niña de dos años fue separada de su madre biológica.

Reencuentro en Barrancabermeja.jpg
Madre e hija se reencontraron en Barrancabermeja después de 25 años. La joven había sido raptada cuando tenía 2 años.
// Suministrada Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Por: Redacción BLU Radio Santander
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Actualizado: 27 de mar, 2026

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