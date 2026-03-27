Mujer raptada hace 25 años por grupo armado se reencontró con su mamá en Santander

Un cuarto de siglo tuvo que esperar María* (nombre ficticio) para abrazar nuevamente a su hija, una joven que fue raptada de las entrañas de su hogar ubicado en la zona alta del sur de Bolívar cuando apenas tenía dos años de nacida.

Allí, cuando el conflicto armado dictaba las leyes del miedo, la pequeña Laura* fue raptada y entregada al cuidado de terceros. En ese instante, el reloj de una familia se detuvo, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre que ninguna oración logró disipar.

Durante décadas, María vivió en ese limbo cruel donde la esperanza y el temor libran una batalla diaria; imaginaba el rostro de su hija creciendo en algún lugar, mientras el pánico de no saber por dónde empezar la mantenía paralizada, aguardando noticias que el viento del Magdalena Medio se negaba a traer.

Sin embargo, el instinto de una madre posee una resistencia que desafía la lógica del tiempo. En 2021, María decidió que el silencio ya había durado demasiado y acudió a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Fue el inicio de un rompecabezas humano que empezó a armarse entre el sur de Bolívar y Barrancabermeja, una labor forense y administrativa que unió a la UBPD con el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.



#Video Madre e hija se reencontraron después de 25 años de búsqueda en Barrancabermeja. En medio del conflicto armado en el sur de Bolívar, con apenas 2 años, la menor fue separada de su madre y llevada al oriente del país #MañanasBlu pic.twitter.com/xkeSUX95cD — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 27, 2026

A través de un rastreo minucioso en bases de datos de la Registraduría y una articulación estratégica con los enlaces del SISBEN, los investigadores lograron localizar a una joven en el nororiente del país cuyo perfil coincidía con la pequeña perdida en la guerra. El veredicto lo dictó la ciencia: el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó, mediante un cotejo de ADN, que Laura era, efectivamente, aquella niña buscada durante dos décadas y media.

Al recibir la confirmación, el peso de los años pareció evaporarse en un segundo. “Felicidad, ese amor que necesitaba, que esperaba hace tantos años”, confesó María con la voz entrecortada por el alivio de saber que sus corazonadas no eran simples fantasías, pues, aunque hubo noches oscuras donde imaginó los peores desenlaces, siempre conservó la certeza íntima de que su hija respiraba bajo el mismo cielo. Del otro lado, Laura también cargaba con su propia sombra, una orfandad emocional que ella misma describió con una crudeza conmovedora: “Crecí sin ese brazo en mi vida”. Para ella, descubrir que no había sido olvidada, sino buscada con una tenacidad inquebrantable, transformó el vacío en una promesa.

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El encuentro físico, ocurrido recientemente en Barrancabermeja, no fue solo un protocolo humanitario, sino un acto de resistencia frente a la violencia y el desarraigo. Al verse, el tiempo no solo se detuvo, sino que se reparó. Mirarse a los ojos y reconocerse tras 25 años de fragmentación fue la prueba de que los vínculos de sangre pueden sobrevivir incluso a las grietas más profundas de la historia colombiana.

Daladier Jaramillo, coordinador de la UBPD en el Magdalena Medio, subrayó la magnitud del evento al afirmar que se sienten “profundamente felices y conmovidos”, pues este caso materializa la posibilidad real de la reconciliación y restituye un lazo que, en esencia, nunca dejó de existir a pesar de los kilómetros y el olvido impuesto.

Este reencuentro es una luz necesaria para una región donde el Plan Regional de Búsqueda del Sur de Bolívar rastrea aún a 1.176 personas, y donde el Magdalena Medio suma un total de 5.908 desaparecidos. Cada una de esas cifras es una silla vacía, pero la historia de María y Laura demuestra que la fe es una herramienta poderosa. Al final del día, en ese abrazo contenido que tardó un cuarto de siglo en cerrarse, no solo se recuperó una identidad perdida; en Barrancabermeja, bajo el calor de la verdad, nació una nueva familia. “Que no pierdan la fe”, sentenció Laura, enviando un mensaje a quienes aún esperan, recordando que a veces la vida ofrece una segunda oportunidad para volver a casa.