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Blu Radio  / Nación  / Medicina Legal ya identificó a 54 de los 69 fallecidos en el accidente aéreo de Putumayo

Medicina Legal ya identificó a 54 de los 69 fallecidos en el accidente aéreo de Putumayo

En el avión viajaban 126 personas, entre ellas 11 tripulantes de la Fuerza Aérea, 113 militares del Ejército y dos policías.

accidente de avión Hércules en Putumayo
Accidente de avión Hércules en Putumayo
Foto: suministrada - AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

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