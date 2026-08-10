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Quibdó, una de las ciudades más afectada por el fuerte terremoto que sacudió a Colombia

El fuerte sismo de magnitud 7,4 dejó graves afectaciones en Quibdó, donde se reportan daños en edificaciones.

Daños de Quibdó tras terremoto.
Daños de Quibdó tras terremoto. Redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Un fuerte sismo sacudió gran parte de Colombia en la mañana de este lunes, con fuertes afectaciones en ciudades como Cali, Manizales, Pereira y en Quibdó, en el departamento del Chocó, epicentro del movimiento telúrico de magnitud 7,4.

En Quibdó, capital del Chocó, se reportan graves daños en varias edificaciones, de acuerdo con información entregada tras la emergencia. Las autoridades ya adelantan una evaluación para establecer la magnitud de las afectaciones y preparar el primer reporte oficial.

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La situación ha generado preocupación entre los habitantes del departamento, especialmente por la posibilidad de que se presenten réplicas después del fuerte movimiento.

“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones”, dijo en redes la gobernadora del departamento, Nubia Córdoba.

Reportan daños en viviendas de Quibdó

A través de redes sociales también comenzaron a conocerse testimonios de habitantes que describen las afectaciones provocadas por el sismo en diferentes sectores de Quibdó.

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Uno de los reportes señala que varias viviendas sufrieron daños considerables. Entre los testimonios conocidos está el de una persona que aseguró que su casa materna y las viviendas de algunos familiares quedaron semidestruidas, aunque todos sus integrantes se encuentran con vida.

“Graves pérdidas en muchas casas en Quibdó, mi casa materna y de familiares semidestruida pero gracias a Dios todos con vida”, señaló el ciudadano.

El mismo reporte expresó preocupación por la situación en otros puntos de la ciudad y pidió que no se presenten pérdidas de vidas humanas.

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“Dios permita no hayan pérdidas de vida humanas, muchas afectaciones en Quibdó”, manifestó.

Por último, la información sobre las afectaciones en Cali, Manizales, Pereira y otras zonas del país continúa en desarrollo, mientras se espera el primer balance oficial de las autoridades sobre la emergencia.

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