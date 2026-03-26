En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Meta y YouTube
Audiencia Nicolás Maduro
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / FFMM sacará de operación dos aviones Hércules en medio de investigación por accidente

FFMM sacará de operación dos aviones Hércules en medio de investigación por accidente

El ministro de Defensa señaló que factores como el cumplimiento de horas de vuelo, el desgaste por ciclos de operación y las dificultades para conseguir repuestos inciden en la decisión de sacar de servicio aeronaves antiguas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad