Un fuerte terremoto sacudió este lunes Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, con un saldo no precisado de heridos y edificios afectados en el oeste del país, según las autoridades.

El sismo, que inició a las 07:34 de la mañana tuvo una magnitud 7,4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. La profundidad fue de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó. La gobernadora de ese empobrecido departamento reportó en X que hay "heridos" y "daños graves en las edificaciones".

En redes sociales han publicado cientos de videos de los momentos angustiantes que vivieron las personas, uno de esos es el de una iglesia de Pereira, donde quedó registrado el momento en que se desplomó parte de la cúpula de una iglesia, mientras personas trataban de sostenerse de pie mientras la tierra se movía.

#Video Angustiante momento en que cae cúpula de iglesia en Pereira por terremoto de 7.4 https://t.co/iEMvw0ZXCK pic.twitter.com/uKoIJ5GF7X — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 10, 2026

Medios locales muestran casas caídas en ciudades como Pereira y Manizales, en la turística región del Eje Cafetero.

"No hay electricidad ni red celular, se sintió muy duro, durísimo", se cayeron cosas de la casa", dijo Martha Estrada, de 66 años, que sintió el terremoto en esa región.



Alejandro Eder, alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre "afectaciones graves" que están siendo monitoreadas con drones.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que viajaba al Eje Cafetero para evaluar la situación.

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"Estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno", dijo en X De la Espriella, que asumió el viernes la presidencia.

