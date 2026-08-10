Video: Cabina de Blu Radio se estremeció de lado a lado por potente terremoto 7.4 en Colombia

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto y su intensidad quedó registrada en las cámaras de Blu Radio, tanto en Bogotá como en Cali.

Las imágenes permiten observar cómo la cabina de la emisora en la capital del país comenzó a moverse durante el sismo, mientras el director del Servicio Informativo, Ricardo Ospina, pidió calma en medio del movimiento.

Posteriormente, las cámaras mostraron lo ocurrido en la cabina de Blu Radio en Cali, donde la sacudida se percibió con mayor intensidad y los elementos del estudio se movieron de manera evidente.

¿A qué hora ocurrió el terremoto en Colombia?



De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se registró a las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026.

La información preliminar ubicó inicialmente el evento en el occidente del país, en una zona cercana al límite entre Chocó, Valle del Cauca y Risaralda.

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El SGC explicó que sus primeros datos fueron generados automáticamente y estaban sujetos a revisión por parte de los especialistas de la entidad.

Posteriormente, luego del análisis técnico, el Servicio Geológico Colombiano estableció que el sismo tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de 79 kilómetros, con epicentro en jurisdicción del departamento del Chocó.

Así se sintió el terremoto en Blu Radio

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El movimiento quedó registrado durante la emisión de Blu Radio. En Bogotá, las cámaras captaron el momento en que la estructura y diferentes elementos de la cabina comenzaron a estremecerse.

Ante la intensidad de la sacudida, Ricardo Ospina pidió mantener la calma mientras el equipo continuaba atento a lo que estaba ocurriendo.

La situación también fue registrada en Cali. En las imágenes de la cabina de esa ciudad se observa un movimiento considerablemente más fuerte, con diferentes elementos del estudio agitándose durante el terremoto.

El registro permite dimensionar cómo el sismo fue percibido en diferentes puntos del país.

Autoridades verifican posibles afectaciones

Después del terremoto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó los protocolos de seguimiento y comenzó a establecer comunicación con las autoridades territoriales de las zonas donde fue sentido el movimiento.

La entidad informó que mantiene comunicación con las autoridades y organismos que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para verificar si se produjeron afectaciones como consecuencia del sismo.