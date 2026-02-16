En vivo
Blu Radio  / Nación  / UBPD identifica y entrega el cuerpo del padre Camilo Torres luego de 60 años

UBPD identifica y entrega el cuerpo del padre Camilo Torres luego de 60 años

La Unidad de Búsqueda confirmó, mediante análisis forenses e identificación genética, que los restos hallados en Bucaramanga corresponden al sacerdote Camilo Torres, desaparecido en 1966.

