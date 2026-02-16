UBPD identifica y entrega el cuerpo del padre Camilo Torres luego de 60 años

Después de seis décadas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó que los restos hallados en Bucaramanga corresponden al padre Camilo Torres Restrepo, desaparecido el 15 de febrero de 1966 en medio de hostilidades armadas en Patio Cemento, San Vicente de Chucurí.

La entidad informó que la identificación fue posible tras un proceso de investigación humanitaria y extrajudicial que se extendió por más de dos años y medio e integró análisis históricos, forenses y genéticos. Entre las fuentes revisadas estuvo el testimonio de una fuente militar que, en entrevistas realizadas 20 años atrás, señaló que el cuerpo del sacerdote habría sido exhumado tres años después del combate y trasladado al pabellón militar del cementerio municipal Campo Hermoso de Bucaramanga.

El hallazgo se produjo el 19 de junio de 2024, cuando la UBPD intervino ese camposanto y recuperó una urna funeraria de color caoba con apliques en alto relieve, coincidiendo con la descripción aportada. En su interior fueron hallados varios cuerpos, entre ellos uno cuyas estructuras óseas presentaban concordancia con el perfil biológico del sacerdote, incluyendo sexo, edad, estatura y lesiones compatibles con las heridas que le causaron la muerte, según registros históricos y actas oficiales de 1966.

Camilo Torres Foto: bibliotecadigital.univalle.edu.co

Como parte del proceso, el 16 de diciembre de 2024 la UBPD realizó una intervención en el Cementerio Central de Bogotá para la toma de muestras a familiares fallecidos de Torres Restrepo, con el fin de avanzar en los análisis genéticos comparativos. Entre julio de 2025 y enero de 2026 se ampliaron los estudios de individualización y reasociación ósea, reforzando la hipótesis de identidad con base en características biológicas y documentación histórica.



“En diciembre del 2025, se entregaron muestras a un laboratorio especializado en Texas (EE. UU.) que permitió orientar la preselección de muestras con mayor contenido de ADN para su análisis en Colombia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.

La UBPD precisó que los análisis osteológicos fueron complementados con estudios genéticos del Instituto, los cuales confirmaron coincidencia con el perfil genético del padre de Camilo Torres, Calixto Torres. Según los resultados, “es 1.230.000.000 de veces más probable que el individuo analizado sea el hijo del señor Calixto, a que sea otro individuo de la población de referencia”.

La entrega del cuerpo se realizó el domingo 15 de febrero de 2026 al padre Javier Giraldo, quien hizo la solicitud de búsqueda. Giraldo indicó que los restos permanecerán en la capilla de la Universidad Nacional de Colombia y que se está a la espera de definir la fecha de una ceremonia de homenaje, luego de que el acto previsto inicialmente no pudiera llevarse a cabo.