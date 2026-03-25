En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Gustavo Petro
Guerra en Irán
Air Canada

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alerta en Santander por incursiones de grupos armados ilegales en el Magdalena Medio

Alerta en Santander por incursiones de grupos armados ilegales en el Magdalena Medio

Las autoridades activaron protocolos de respuesta con la intervención de tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía, que lograron recuperar el control en puntos críticos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad