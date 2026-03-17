Defensoría del Pueblo inaugura centro de conciliación gratuito en Bucaramanga

En un esfuerzo por fortalecer el acceso a la justicia y promover la resolución pacífica de conflictos, la Defensoría del Pueblo inauguró este martes el Centro de Conciliación y Mediación Penal de la Regional Santander en Bucaramanga.

El nuevo espacio, que comenzó a operar desde las 10:30 de la mañana, está orientado a atender conflictos familiares, de pareja, comunitarios y de convivencia, mediante el diálogo y el uso de mecanismos restaurativos. La iniciativa busca ofrecer a los ciudadanos una alternativa ágil y gratuita para resolver sus diferencias sin necesidad de acudir a procesos judiciales.

Durante la apertura, voceros de la entidad destacaron la importancia de este servicio para la comunidad.

“Hoy damos apertura al Centro de Conciliación de la Defensoría del Pueblo de Santander, un espacio que representa un paso importante en el fortalecimiento del acceso a la justicia para la ciudadanía en nuestro departamento. Este centro permitirá que muchas personas puedan resolver sus conflictos de manera pacífica, ágil y gratuita, evitando procesos judiciales largos y costosos”, señaló Jesualdo Arzuaga Ramírez, defensor regional Santander.



El centro funcionará como un escenario en el que las partes podrán construir acuerdos con el acompañamiento de un conciliador o mediador, quien actuará como un tercero neutral para facilitar el diálogo. Según la entidad, la conciliación se convierte en una herramienta clave para reconstruir la confianza entre las personas y mejorar la convivencia en los territorios.

Además, la Defensoría subrayó que esta estrategia hace parte de su compromiso con la protección de los derechos humanos, al brindar mecanismos efectivos de solución de controversias y acercar la justicia a las comunidades.

El Centro de Conciliación y Mediación está ubicado en la carrera 22 No. 28-07, barrio Alarcón, en Bucaramanga, y atenderá de lunes a viernes en jornada de mañana y tarde. Los interesados también podrán acceder al servicio enviando su solicitud al correo electrónico dispuesto por la entidad.