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Defensoría del Pueblo inaugura centro de conciliación gratuito en Bucaramanga

El centro funcionará como un escenario en el que las partes construirán acuerdos con el acompañamiento de un conciliador o mediador, quien actuará como un tercero neutral para facilitar el diálogo.

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