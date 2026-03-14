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Defensoría del Pueblo exigió liberación de menores de edad secuestradas en zona rural de El Bagre

La entidad del Ministerio Público indicó que las hermanas de 12 y 15 años pudieron haber sido sustraídas de la comunidad para ser reclutadas.

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