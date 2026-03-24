Ecopetrol impulsa transición energética en medio de retos por conservación ambiental en el Magdalena

Blu Radio recorrió la refinería de Barrancabermeja de Ecopetrol, en la regional Central del Magdalena Medio, que concentra entre el 70 % y el 80 % de la operación de la compañía en el país, según el balance entregado durante la jornada.

De acuerdo con la información presentada, esta regional abarca 31 campos en 6 departamentos y 15 municipios, con una producción cercana a los 75 mil barriles diarios. La operación es sostenida por más de 800 empleados directos y una infraestructura que incluye estaciones, plantas, miles de pozos y una extensa red de transporte de crudo.

En materia ambiental, Ecopetrol destacó que avanza en su transición energética con la puesta en marcha de dos granjas solares en el Magdalena Medio: una en el sector de La Cira-Infantas y otra en el municipio de Yondó. Estas generan en conjunto cerca de 66 megavatios de energía, que permiten abastecer parte de sus operaciones en campos petroleros como Casabe y reducir el uso de fuentes tradicionales.

La compañía señaló que estas iniciativas hacen parte de su Plan Estratégico Ambiental, con el que busca integrar la protección de los ecosistemas con el desarrollo de sus actividades, incluyendo la meta de deforestación neta cero y la generación de impactos positivos en la naturaleza.



En el Magdalena Medio, Ecopetrol ha identificado más de 2.400 especies de fauna y flora, entre ellas especies endémicas y en riesgo. A nivel nacional, cuenta con una red de 20 ecoreservas que superan las 15.500 hectáreas destinadas a la conservación y restauración de hábitats.

Entre los programas destacados está Proyecto Vida Silvestre, que en esta región trabaja en la protección de especies como el paujil de pico azul, el manatí del Caribe, el bagre rayado del Magdalena, el mono marimonda y el árbol carreto colorado. Estas especies enfrentan presiones por actividades humanas como la caza, la tala y la pesca no regulada.

Como parte de estas acciones, se desarrollan iniciativas con comunidades locales que incluyen monitoreo ambiental, educación, acuerdos de no caza, siembra de especies nativas y proyectos productivos sostenibles.

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Ecopetrol también avanza en otras líneas de transición energética en el país, como proyectos eólicos, estudios en geotermia e iniciativas relacionadas con hidrógeno, con el apoyo del Instituto Colombiano del Petróleo y de la Energía para la Transición.