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Blu Radio  / Nación  / Ecopetrol impulsa transición energética en medio de retos por conservación ambiental en el Magdalena

Ecopetrol impulsa transición energética en medio de retos por conservación ambiental en el Magdalena

Blu Radio llegó hasta la refinería de Barrancabermeja de Ecopetrol para conocer su eje ambiental, donde la compañía impulsa la transición energética con energías limpias y desarrolla programas de conservación de especies y ecosistemas en el Magdalena Medio.

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