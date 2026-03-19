Paloma Valencia a Ricardo Roa: "Renuncie, Ecopetrol no es suya ni del petrismo"

La senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a las investigaciones que se adelantan en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien ya fue imputado por la Fiscalía. De acuerdo con el ente acusador, Ricardo Roa habría utilizado de manera indebida su posición como máxima autoridad ejecutiva de Ecopetrol para favorecer intereses particulares.

Valencia asegura que Roa, quien también fue gerente de la campaña Petro Presidente 2022, violó los topes electorales y no ha entregado explicaciones sobre la procedencia de algunos recursos. Además, cuestionó la gestión de Roa al frente de Ecopetrol.

"Tiene este país sin gas, sin petróleo y completamente destruido. Una empresa que solía ser la joya de la corona de los colombianos. Tiene las cotizaciones cayendo, las utilidades cayeron 9 billones de pesos, 40%, y sin embargo le giran un montón de plata al Gobierno, ¿saben cómo? Endudando a Ecopetrol, pidiendo más y más crédito para que Petro siga gastándosela en la contratación de todos los amigos para que voten por él", dijo Valencia.

En el mismo sentido, pidió la renuncia de Roa a la compañía, debido a las investigaciones y cuestionamientos que enfrenta.



Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Suministrada

"Pero lo más grave de todo es que destruyeron la soberanía energética de este país e incluso la USO, el sindicato de esa empresa que acompañaba con fervor a Petro, hoy le está diciendo a Roa que renuncie. Y Roa se hace el loco, como se hizo el loco con la campaña de Petro, como se hace el loco este Gobierno con toda su corrupción, su ineficiencia y su incapacidad de servirle a los colombianos. Roa, renuncie, Ecopetrol no es suyo ni del petrismo, es de todos los colombianos que merecemos respeto", dijo Valencia.

Justamente en diálogo con Blu Radio, Martín Ravelo, actual presidente de la USO, manifestó que la exigencia de que Roa renuncie responde a un "clamor" y un "sentir creciente" entre los trabajadores de los campos de producción, el sistema de transporte y las refinerías. Según el líder sindical, la permanencia de Roa se ha vuelto insostenible debido a los crecientes cuestionamientos jurídicos y reputacionales que rodean su figura.