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Blu Radio  / Política  / Paloma Valencia a Ricardo Roa: "Renuncie, Ecopetrol no es suya ni del petrismo"

Paloma Valencia a Ricardo Roa: "Renuncie, Ecopetrol no es suya ni del petrismo"

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia cuestionó la gestión de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol.

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