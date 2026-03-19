Petro respalda a Ricardo Roa y advierte intereses sobre Ecopetrol de cara a elecciones

A pesar de los escándalos, testimonios y la más reciente imputación en su contra, Ricardo Roa se mantiene en la presidencia de Ecopetrol con el respaldo del presidente Gustavo Petro y de la junta directiva de la compañía.

En el proceso ha cobrado relevancia el nombre de Jonhy Giraldo, quien estuvo al frente de la remodelación del apartamento de Roa (obra que habría costado cerca de 2.000 millones de pesos) y que hoy figura como testigo en la investigación relacionada con la compra del inmueble. Giraldo ya entregó evidencias a la Fiscalía sobre esto.

Frente a sus declaraciones, el presidente Petro descalificó su credibilidad al señalar que no se puede confiar en alguien a quien calificó como “estafador”. El mandatario hizo referencia a un presunto robo contra la familia de la fallecida senadora Piedad Córdoba. En ese contexto, Natalia Córdoba Castro, hija menor de la excongresista y expareja de Giraldo, negó que su familia haya denunciado al hombre por ese tipo de delitos o que dichas acusaciones sean ciertas.

A través de su cuenta en X, Petro insistió en que existen intereses particulares alrededor de Ecopetrol de cara a las elecciones y, en esa línea, restó peso a los señalamientos de Giraldo.



“Nosotros no creemos en la persona que estafó a la senadora Piedad Córdoba y a su hija y en quien intentó poner una trampa a la campaña electoral sugiriendo penetrarla con recursos extranjeros”, escribió el mandatario.

Además, agregó: “Mi respuesta fue contundente al presunto estafador que la Fiscalía no investiga: ‘un presidente colombiano digno jamás se dejará comprar por presidentes extranjeros’”.

El jefe de Estado también advirtió sobre presiones para influir en la petrolera estatal: “Sabemos la presión de particulares tratando de controlar el grupo empresarial de Ecopetrol antes de las elecciones (…)”.

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Según Petro, esos sectores buscan incidir en el rumbo de la compañía, aunque aseguró que su Gobierno defenderá que Ecopetrol continúe alineada con el Plan Nacional de Desarrollo y con una transición hacia un modelo sostenible.