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Blu Radio  / Nación  / Petro respalda a Ricardo Roa y advierte intereses sobre Ecopetrol de cara a elecciones

Petro respalda a Ricardo Roa y advierte intereses sobre Ecopetrol de cara a elecciones

A través de su cuenta en X, el presidente Petro insistió en que existen intereses particulares alrededor de Ecopetrol de cara a las elecciones.

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