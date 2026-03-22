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“Grave perjuicio a la reputación de Ecopetrol”: exministro Juan Camilo Restrepo

Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia, atraviesa uno de sus momentos más complejos en medio de cuestionamientos sobre su gestión, reputación y decisiones estratégicas.

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