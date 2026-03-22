“Grave perjuicio a la reputación de Ecopetrol”: exministro Juan Camilo Restrepo

La situación de Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia, atraviesa uno de sus momentos más complejos en medio de cuestionamientos sobre su gestión, reputación y decisiones estratégicas. Así lo expresó el exministro Juan Camilo Restrepo en entrevista con Sala de Prensa Blu, donde analizó la coyuntura de la compañía estatal y sus implicaciones en el sector energético.

Restrepo fue enfático al referirse a la permanencia de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol, en medio de investigaciones y cuestionamientos legales. “Eso le está creando un perjuicio muy grave a la reputación de la empresa”, afirmó, al tiempo que describió al directivo como “un pato cojo tendiente a la parálisis”, señalando que su situación limita la capacidad de liderazgo dentro de la organización.

El exministro subrayó que la problemática no se limita a la figura del presidente, sino que se extiende a la gobernanza corporativa. “La junta directiva de Ecopetrol simplemente se declara, se abstiene de tomar medidas fuertes como le corresponde”, indicó, criticando la falta de decisiones frente a la crisis. Según Restrepo, la permanencia de Roa “le va a generar un mal, ojalá no irreparable, a la empresa petrolera Ecopetrol”.



Resultados operativos y reputación empresarial

En su análisis, Restrepo también advirtió sobre el deterioro en los indicadores de la compañía. “Una empresa como Ecopetrol no es solo conjunto de cifras (…) todas las cuales están muy mal”, sostuvo, mencionando aspectos como producción, reservas y nuevos negocios. Además, aseguró que “todo muestra un mal comportamiento de Ecopetrol”, en un contexto donde la reputación corporativa juega un papel determinante.

El exfuncionario resaltó que Ecopetrol no solo pertenece al Estado, sino a miles de accionistas: “Empresa que no es solo de un accionista mayoritario, que es el gobierno, sino empresa de 250.000 accionistas”, lo que, a su juicio, exige mayores estándares de responsabilidad fiduciaria.



Política energética y decisiones estratégicas

Otro de los puntos críticos abordados fue la política energética del Gobierno y su impacto en las decisiones empresariales. Restrepo cuestionó la postura frente a oportunidades internacionales, especialmente en relación con la cuenca del Permian en Estados Unidos. “A Ecopetrol el gobierno lo está llevando (…) a que no haga los negocios buenos y que sí haga los malos”, afirmó.



En esa línea, destacó la importancia de este activo al señalar que “ese negocio del Permian le está dando 15 % de las utilidades de Ecopetrol y es individualmente considerado el mejor de los negocios”. Para el exministro, limitar este tipo de inversiones afecta directamente la sostenibilidad financiera de la compañía.

Asimismo, mencionó el impacto internacional en la imagen de Ecopetrol, al indicar que “el fondo de inversiones noruego (…) excluyó a Ecopetrol (…) con el argumento de que (…) no cumplían con los estándares mínimos éticos”.

En conclusión, la crisis de Ecopetrol se configura como un fenómeno multidimensional que involucra gobernanza, resultados financieros y decisiones de política energética, en un contexto global desafiante para el sector petrolero.

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Escuche la entrevista completa acá: