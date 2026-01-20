En vivo
Blu Radio  / Economía  / Colombia tendrá contratos de energía eléctrica a largo plazo para acelerar la transición energética

Colombia tendrá contratos de energía eléctrica a largo plazo para acelerar la transición energética

Con el objetivo de evitar riesgos de desabastecimiento de energía, el Gobierno presentó el primer mecanismo de contratación a largo plazo en Colombia, un sistema que busca precios más justos, mayor estabilidad y más participación de energías renovables.

