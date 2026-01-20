Colombia tendrá contratos de energía eléctrica a largo plazo para acelerar la transición energética

El Gobierno nacional dio a conocer una nueva estrategia para asegurar el suministro de energía en el país a mediano y largo plazo. El Ministerio de Minas y Energía anunció la creación del primer mecanismo de contratación de energía eléctrica a largo plazo en Colombia, una herramienta que busca garantizar que haya energía suficiente para los próximos años y reducir los riesgos ante fenómenos climáticos, como sequías, o ante un aumento en la demanda.

El Ministerio Publicó el borrador de la resolución que reglamenta el mecanismo y abrió un periodo de comentarios para que ciudadanos y actores del sector envíen sus observaciones, de este nuevo modelo que permitirá, por primera vez, que se firmen contratos de suministro de energía con una duración de hasta 15 años.

Según el Ministerio, otro de los objetivos es impulsar la transición hacia energías más limpias. En la resolución se advierte que varios comercializadores aún no cumplen con la obligación de comprar entre el 8 % y el 10 % de su energía a partir de fuentes renovables, tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo. El nuevo mecanismo busca facilitar el cumplimiento de esta norma y aumentar la participación de energías limpias en el sistema.

Torre energía eléctrica. Foto: Twitter @MinMinas.

La contratación de la energía se realizará a través de subastas, un proceso que permitirá asignar la energía de forma transparente y con precios más estables. Con este modelo se busca reducir los cambios fuertes en el mercado y proteger a los usuarios finales frente a variaciones fuertes en las tarifas.



Para garantizar un equilibrio entre la oferta y la demanda, el proceso contará con una herramienta tecnológica que ayudará a asignar la energía de manera eficiente.

El esquema será liderado por el Ministerio de Minas y Energía y tendrá como operador a la Bolsa Mercantil de Colombia, entidad que fue contratada para actuar como subastador oficial durante los próximos tres años. La Bolsa será la encargada de organizar y ejecutar las subastas, siguiendo las reglas definidas por el Gobierno y garantizando procesos claros, competitivos y confiables basándose en plataformas tecnológicas especializadas.

Además, el mecanismo contará con el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, lo que busca asegurar que el proceso cumpla con altos estándares de transparencia y solidez técnica.

El Gobierno informó que el borrador de la resolución estará abierto a comentarios hasta el 3 de febrero de 2026, periodo durante el cual los actores del sector y la ciudadanía podrán aportar observaciones antes de que la norma sea adoptada de manera definitiva.