En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Las soluciones tecnológicas para evitar desabastecimiento de energía en el país

Las soluciones tecnológicas para evitar desabastecimiento de energía en el país

Desde inicio de año se plantean alternativas para evitar crisis de energía en Colombia, pues este año también se espera le llegada del fenómeno del Niño.

Publicidad

Publicidad

Publicidad