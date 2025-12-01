Gobierno dará incentivos para construcción de nuevos proyectos de energía

La Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene listas dos nuevas resoluciones con las que espera seducir a las compañías del sector de la electricidad para que participen en la subasta de cargo por confiabilidad, es decir, para que se monten en el desarrollo de nuevos proyectos de generación de energía en los próximos años.

Vale recordar que la recepción de ofertas para la subasta se corrió 39 días para darle tiempo a las empresas para que analicen las nuevas normas.

La decisión se produce en un contexto en el que los gremios han advertido que los cambios a la regulación promovidos por el gobierno Petro pueden poner en riesgo el servicio para los usuarios a largo plazo.

La primera de esas resoluciones implica incentivos para que los inversionistas que firmen contratos de energía puedan también recibir recursos a través del cargo por confiabilidad y mitigar el efecto de que hoy se paga un precio a las hidroeléctricas y otro a las plantas térmicas.



El otro gran dolor de cabeza tiene que ver con los puntos de conexión para que esos nuevos proyectos le entreguen energía al sistema interconectado. En este punto, la CREG va a permitir que se presenten proyectos que aún no tienen un punto de conexión asignado; además, se permitirá que el proyecto incluya la realización de obras para conectarse a la red de transmisión.

La idea de la CREG también es permitir la devolución de puntos de conexión sin penalidades, una medida con la que espera ayudar a descongestionar el acceso a las redes de transmisión, la cual estará publicada muy pronto.

Esta medida se suma a la ‘liberación’ de puntos de conexión que está haciendo el gobierno, quitándoles permisos de acceso a proyectos que nunca se desarrollaron y quedaron en papel.