Economía  / Gobierno dará incentivos para construcción de nuevos proyectos de energía
Gobierno dará incentivos para construcción de nuevos proyectos de energía

En medio de las críticas de los gremios, la Comisión de Regulación de Energía y gas tiene listas dos resoluciones con las que espera ‘seducir’ a las compañías del sector frente a la subasta de cargo por confiabilidad.

