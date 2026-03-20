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Blu Radio  / Nación  / "Roa debe defenderse fuera del cargo, no como presidente": Amigos de Ecopetrol

"Roa debe defenderse fuera del cargo, no como presidente": Amigos de Ecopetrol

Luis Carlos Oreja Arena, vocero de la Asociación de Amigos de Ecopetrol dijo en Mañanas Blu que Ricardo Roa “ha dañado reputacionalmente la compañía".

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