"Roa debe defenderse fuera del cargo, no como presidente": Amigos de Ecopetrol

La presión sobre la cúpula de Ecopetrol se intensificó tras el envío de una serie de cartas a la Junta Directiva y al presidente Gustavo Petro, en las que diversos sectores exigen el retiro de Ricardo Roa de la presidencia de la estatal petrolera.

La iniciativa es liderada por la Asociación de Amigos de Ecopetrol, que actúa como vocera de los más de 200,000 accionistas minoritarios.

Luis Carlos Oreja Arena, vocero de los minoritarios, dijo en Mañanas Blu que Roa “ha dañado reputacionalmente la compañía".

"El índice reputacional bajó muchísimo en la gestión de Ricardo, así como en los resultados financieros que ha tenido la compañía en su manejo”, aseveró.



Además, los accionistas recuerdan que el propio Ricardo Roa se habría comprometido a dar un paso al costado si su permanencia afectaba a la empresa. Frente a su actual situación jurídica, la posición de la Asociación es tajante:

“Él debe salir a defenderse, no desde su puesto como presidente, sino desde la calle”, haciendo referencia a la imputación de cargos que enfrenta ante la Fiscalía.



Crisis de gobernabilidad y acciones legales

La preocupación de los pequeños inversionistas también se extiende al gobierno corporativo de la petrolera. Denuncian presuntas incompatibilidades por la delegación de funciones privadas a la pareja del presidente de la compañía y cambios en la junta que habrían debilitado los derechos de los minoritarios.

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“Se le ha dado poder y ha dañado el gobierno corporativo, poniendo a un jugador mayoritario como es el Gobierno nacional en contra de los derechos de los minoritarios”, advirtió Oreja Arena.

Ante lo que consideran una situación de desventaja y perjuicios económicos por la caída de la acción, los accionistas no descartan escalar el conflicto al ámbito judicial.

Aunque no han radicado una demanda formal a la espera de las decisiones de la junta y la Asamblea General de Accionistas, ya contemplan el uso de acciones populares.

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Escuche la entrevista aquí: