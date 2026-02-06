Ofensiva del Ejército Nacional en contra de la minería ilegal en Antioquia

Nueva ofensiva del Ejército Nacional en contra de la minería ilegal en el departamento de Antioquia. En los operativos se registraron varias capturas en flagrancia y la incautación de elementos destinados a este delito.

Tropas del Ejército Nacional intensificaron sus operaciones para contrarrestar esta práctica ilegal en el municipio de Yolombó, en el Nordeste antioqueño.

Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.42 Batalla de Bomboná de la Décima Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, realizaron una operación militar exactamente en el corregimiento La Floresta, jurisdicción de este municipio, en que lograron la captura de cinco hombres.

Con el operativo puesto en marcha en el terreno, los uniformados neutralizaron a estos individuos, quienes fueron aprehendidos en flagrancia, cuando se encontraban ejecutando actividades de minería ilegal, perjudicando de manera ostensible los recursos naturales que con los que cuenta la zona.



De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, en el lugar, también fueron incautados algunos elementos utilizados para la ejecución de la explotación de los terrenos. Entre ellos se destaca el decomiso de dos motores industriales.

Los detenidos fueron trasladados a un centro de reclusión y fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Ahora tendrán que responder ante la justicia por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.

Es importante destacar, que mediante la puesta en marcha de estas acciones, el Ejército Nacional. juega un papel crucial en pro de contrarrestar el daño ambiental sobre la zona y le aporta a la conservación del ecosistema.