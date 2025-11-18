Revelan identidades de los cuatro mineros muertos en Segovia; en Angelópolis rescatan otro con vida 

Mientras que identifican a los cuatro mineros muertos por gases en Segovia, los organismos de socorro rescatan a otro hombre que estaba atrapado en Angelópolis cuando ayudó a rescatar cuatro compañeros en la mina de carbón.

El Nordeste de Antioquia sigue de luto ante una nueva emergencia que se reportó en una mina en el municipio de Segovia, donde murieron cuatro personas luego de una explosión que ocasionó gases acumulados al interior de un túnel.

Los hechos ocurrieron en la mina Las Delicias, ubicada en inmediaciones de la zona urbana del municipio, donde murieron los mineros Yimar Vázquez, James Córdoba, Juan Carlos Balvuena y Luis Arnoldo Maldonado.

Desde la Mesa Minera Segovia–Remedios, aseguraron que la tragedia se habría originado por una explosión interna.



“Realizara una explosión en los socavones de la mina Las Delicias. Ingresaron tres de ellos al socavón sin darse cuenta, pues se inhalaron los gases producto de esas explosiones y fallecieron al ver que no regresaban a superficie otro de los compañeros y ingresó nuevamente también perdiendo también la vida al inhalar el resto de gases que se encontraban al interior del socavón”, dijo Ruben Gómez de Conalminercol.

Vale la pena mencionar que en septiembre, ese mismo municipio fue epicentro de un rescate de 23 mineros en la mina La Reliquia, aunque para ese caso se trató de una que ya estaba formalizada.

Pero no fue la única emergencia ocurrida en una mina de Antioquia, por otro lado en Angelópolis, suroeste del departamento, cuatro mineros quedaron atrapados en una mina de carbón en la Vereda Santa Ana. Entró un grupo de trabajadores a rescatarlos y lograron hacerlo, sin embargo, cuando salían todos, hubo un nuevo derrumbe y uno quedó atrapado.

Se trata de Daniel León, que hizo contacto con el cuerpo de bomberos y fue rescatado horas después.

“Sabe que yo les pague, estoy perfecto. Gracias a Dios volví a la vida y sabe que todo está bien. Bendiciones para todas sus familias”, contó.

Aunque fue trasladado al Hospital local, no tuvo heridas de gravedad y será dado de alta en las próximas horas.

