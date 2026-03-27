Más de 3.700 uniformados custodiarán Santander en Semana Santa

Santander activó un amplio dispositivo de seguridad para la Semana Santa con el despliegue de más de 3.700 uniformados en todo el territorio, en una estrategia conjunta entre la Gobernación y la Fuerza Pública para garantizar la movilidad segura y la tranquilidad de residentes y turistas.

El plan contempla la presencia de más de 2.000 soldados del Ejército Nacional en corredores viales, municipios y puntos estratégicos, en articulación con autoridades locales y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, como parte de la campaña “Viaje Seguro”.

“El Ejército está en las vías. Hemos desplegado nuestras capacidades para brindar seguridad en los principales ejes viales”, señaló el secretario del Interior, Óscar Hernández Durán, al destacar el trabajo coordinado con alcaldes, gobernadores y demás instituciones.

En paralelo, la Policía Nacional dispuso de 1.700 uniformados que estarán concentrados en la vigilancia de celebraciones religiosas, sitios de alta afluencia y labores preventivas para evitar alteraciones del orden público.



El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, aseguró que la institución mantendrá presencia activa en todo el departamento: Estamos desplegando todas nuestras capacidades para proteger la vida y garantizar la seguridad en los principales corredores y territorios”, afirmó.

Las autoridades anunciaron controles permanentes en las vías, así como acciones pedagógicas lideradas por la Seccional de Tránsito y Transporte para reducir la accidentalidad. “No hay excusas para incumplir las normas”, reiteró el oficial.

El operativo también incluye refuerzos en eventos masivos y actividades religiosas, además de puntos de control y acompañamiento continuo a los viajeros.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a acatar las recomendaciones y reportar cualquier emergencia a las líneas 123, 147, 165 y 155, disponibles durante las 24 horas.