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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Más de 3.700 uniformados custodiarán Santander en Semana Santa

Más de 3.700 uniformados custodiarán Santander en Semana Santa

Ejército y Policía reforzarán la seguridad en vías, celebraciones religiosas y destinos turísticos, con acompañamiento permanente y protección especial a la niñez y adolescencia.

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