En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Nicolás Maduro
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / La señal de tránsito que todos los conductores que celebran Semana Santa deben conocer sí o sí

La señal de tránsito que todos los conductores que celebran Semana Santa deben conocer sí o sí

Su presencia es común en corredores viales que conectan con municipios o zonas de interés religioso, especialmente durante fechas como Semana Santa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad