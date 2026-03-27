La señal de tránsito que todos los conductores que celebran Semana Santa deben conocer sí o sí

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Con la llegada de la Semana Santa, millones de colombianos se preparan para viajar por carretera hacia distintos destinos turísticos y religiosos del país. En medio del aumento del flujo vehicular, las autoridades reiteran la importancia de conocer y respetar la señalización vial, especialmente aquellas que pueden orientar a los conductores en trayectos desconocidos.
Una de las señales que cobra relevancia durante esta temporada es la SI-20, un elemento informativo que puede pasar desapercibido, pero que resulta clave para quienes se desplazan hacia lugares de celebración religiosa.
La señal SI-20 Iglesia tiene como función informar a los usuarios de la vía sobre la ubicación, dirección o distancia hacia una iglesia, oratorio o centro de oración. En algunos casos, cuando la señal está ubicada directamente en el sitio, puede incluir información adicional como los horarios de los oficios religiosos mediante placas complementarias.
Su presencia es común en corredores viales que conectan con municipios o zonas de interés religioso, especialmente durante fechas como Semana Santa, cuando aumenta la movilidad hacia estos lugares.
El nuevo Manual de Señalización Vial en Colombia introdujo hace ya varios meses una serie de actualizaciones orientadas a mejorar la seguridad y la información para todos los actores en la vía. Entre los principales cambios se destacan:
Estas modificaciones buscan facilitar la comprensión de la vía y reducir el riesgo de siniestros, en especial en temporadas de alta movilidad.
Además de la SI-20, existen otras señales fundamentales que los conductores deben respetar durante sus desplazamientos:
El respeto por estas señales, sumado a una conducción preventiva, es determinante para evitar accidentes en las carreteras del país durante esta temporada.
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