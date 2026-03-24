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Blu Radio  / Motor  / Renault desafiará a BYD, Chery y más chinos: desarrollará carros híbridos con 1.400 km de autonomía

Renault desafiará a BYD, Chery y más chinos: desarrollará carros híbridos con 1.400 km de autonomía

La nueva arquitectura de Renault, denominada RGEV Medium 2.0, está diseñada para carros compactos y medianos.

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