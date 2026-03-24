Renault desafiará a BYD, Chery y más chinos: desarrollará carros híbridos con 1.400 km de autonomía

Renault confirmó que trabaja en una nueva generación de carros electrificados que incluirá modelos híbridos enchufables con de rango extendido capaces de alcanzar hasta 1.400 kilómetros sin repostar, una tecnología con la que buscará competir con fabricantes chinos como BYD, Chery y más.

Y es que, para nadie es un secreto que uno de los más duros desafíos de los carros eléctricos es el rango de autonomía que, aunque por ejemplo en Colombia hay modelos de hasta casi 800 km, no es una generalidad en ese mercado.



¿Qué cambia en la estrategia de Renault?

Hasta ahora, Renault había evitado usar motores de combustión como generadores de energía en vehículos eléctricos, lo que está por cambiar con una nueva plataforma que permitirá integrar un pequeño motor térmico destinado exclusivamente a recargar la batería.

Este esquema, similar al que ya utilizan algunas marcas asiáticas, busca resolver uno de los principales límites del carro eléctrico: la autonomía en trayectos largos sin depender exclusivamente de puntos de carga.

Renault prepara híbridos de 1.400 km de autonomía Foto: Renault

¿Cuánta autonomía prometen los nuevos híbridos de Renault?

La nueva arquitectura, denominada RGEV Medium 2.0, está diseñada para modelos compactos y medianos. En versiones totalmente eléctricas, la marca estima hasta 750 kilómetros de autonomía bajo ciclo WLTP.



Sin embargo, la cifra cambia de forma significativa cuando entra en juego el extensor de rango:



Versiones eléctricas: hasta 750 km

Versiones con extensor: hasta 1.400 km o más

Este segundo escenario permitiría recorrer largas distancias con apoyo de combustible, sin perder el funcionamiento principal eléctrico.

Nueva plataforma de Renault para híbridos Foto: Renault

¿Qué tipo de vehículos se desarrollarán?

La plataforma no estará limitada a un solo formato. Renault plantea su uso en distintos segmentos, con especial foco en los segmentos C y D, que hoy representan una parte relevante de sus ventas en Europa.

Entre las carrocerías previstas están:



SUV

Berlinas

Posible regreso de monovolúmenes

Además, algunos modelos podrían incorporar tracción total y capacidades de remolque de hasta dos toneladas, lo que amplía su uso más allá del entorno urbano.

Renault prepara híbridos de 1.400 km de autonomía Foto: Renault

Publicidad

¿Qué tecnología incorporarán?

Uno de los puntos clave será la arquitectura eléctrica de 800 voltios, que permitirá cargas ultrarrápidas. Según la marca, los futuros modelos podrían recuperar una buena cantidad de autonomía en apenas 10 minutos.

A esto se suma el objetivo de reducir costos de desarrollo en un 40 %, en medio de un mercado cada vez más competitivo, especialmente por la presión de fabricantes chinos que han ganado terreno en electrificación.



¿Cuándo llegarán y qué busca la marca?

Los primeros modelos basados en esta plataforma están previstos para finales de la década, con un horizonte claro: para 2030, Renault espera que toda su gama en Europa sea híbrida o eléctrica.

Este movimiento se da en un contexto donde tecnologías como la de Leapmotor ya han apostado por soluciones similares, combinando electrificación con extensores de autonomía para ampliar el rango de uso.

Publicidad

El planteamiento apunta a ofrecer una solución intermedia entre el vehículo 100 % eléctrico y el de combustión. En lugar de depender exclusivamente de la infraestructura de carga, el conductor podría recurrir a una gasolinera en trayectos largos.

