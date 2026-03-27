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Blu Radio  / Motor  / ¿Habrá trancones de 5 horas en Semana Santa? Mintransporte revela plan para evitarlos

¿Habrá trancones de 5 horas en Semana Santa? Mintransporte revela plan para evitarlos

Según la ministra, se estima que cerca de 10 millones de vehículos se movilicen por las carreteras del país.

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