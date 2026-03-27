¿Habrá trancones de 5 horas en Semana Santa? Mintransporte revela plan para evitarlos

El Gobierno nacional desplegará un operativo especial en todo el país para enfrentar la alta movilidad durante Semana Santa, con el objetivo de evitar congestiones prolongadas en las principales vías, anunció la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien entregó detalles del plan previsto para los días de mayor flujo.

Según explicó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se estima que cerca de 10 millones de vehículos se movilicen por las carreteras del país, además de 4 millones de pasajeros en terminales terrestres y 1,8 millones en aeropuertos, lo que representa uno de los mayores movimientos registrados en temporadas recientes.



Despliegue nacional para evitar trancones

Para atender esta demanda, el Gobierno dispuso un operativo con más de 15.000 personas en carreteras, aeropuertos y puertos, en coordinación con la Policía de Tránsito y las entidades del sector.

La ministra aseguró que habrá presencia permanente en los corredores viales, junto con equipos de atención como ambulancias, grúas, carrotalleres y maquinaria para responder a emergencias.

“Vamos a trabajar para que se reduzcan los trancones. Tenemos un despliegue que no había habido en esta dimensión”, afirmó.



Viajar por carretera puede ser una experiencia agradable si se hace correctamente Foto: Coviandina

Días críticos y recomendaciones

De acuerdo con las autoridades, uno de los días de mayor congestión será el inicio de la operación salida, especialmente en aeropuertos como El Dorado, en Bogotá. donde se espera una muy alta ocupación.

Por ello, la recomendación para viajeros aéreos es llegar con al menos dos horas de anticipación en vuelos nacionales, debido al incremento en el flujo de pasajeros.

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En carretera, el Gobierno advierte que los puntos críticos estarán sujetos a condiciones externas como accidentes, bloqueos o problemas de orden público, como los reportados en regiones del Cauca y el Bajo Cauca antioqueño.



¿Habrá restricciones para camiones?

Sobre la circulación de vehículos de carga, la ministra indicó que, en principio, no habrá restricciones generales para tractocamiones durante la Semana Santa. Sin embargo, aclaró que las decisiones podrán ajustarse en tiempo real dependiendo del comportamiento del tráfico en corredores específicos.

Las autoridades de tránsito también podrán exigir el requisito en puestos de control. Foto: MinTransporte

Esto responde a la necesidad de garantizar el abastecimiento de productos en todo el país durante la temporada, que suele aumentar la demanda logística.

El Ministerio de Transporte señaló que habrá seguimiento constante a través de plataformas de entidades como Invías y la ANI, donde los usuarios podrán consultar el estado de las vías y reportar incidentes.

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Finalmente, el Gobierno insistió en que, aunque el volumen de viajeros será alto, el objetivo es evitar escenarios de congestión extrema mediante coordinación institucional y presencia operativa en los principales puntos del país.