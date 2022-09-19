Desde horas de esta tarde del miércoles, 11 de noviembre, se registran complicaciones en la movilidad de la localidad de Engativá. Un impresionante trancón ha afectado a los conductores de vehículos particulares y públicos que se movilizan por la calle 80 en Bogotá.La razón del trancónDe acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la alta congestión vehicular se debe a un camión varado en el kilómetro 1, sentido Siberia-Bogotá, ya saliendo de la capital. Por eso, hay cierres intermitentes en ese punto mientras una grúa adelanta maniobras para retirar el vehículo. El tráfico lento afecta tanto el ingreso como la salida de la ciudad.El trancón fue tan grande que TransMilenio tuvo que suspender temporalmente el servicio de su ruta alimentadora 1-8, la cual se moviliza por toda la calle 80.De acuerdo con aplicaciones de movilidad y usuarios en redes, el trancón se alcanzó a extender hasta el punto de Minuto de Dios, es decir, en la Calle 80 con Avenida Boyacá.Restableció la movilidadDespués de varias horas e incomodidad para los conductores, el camión varado fue retirado y se volvieron a habilitar los dos carriles que dan salida a los vehículos de la ciudad. Así las cosas, antes de las 8:00 de la noche empezó a mejorar la movilidad por este importante corredor vial.