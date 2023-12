Movilidad en Bogotá hoy, EN VIVO: colapaso total en portal Américas, no hay servicio

No hay paso por la Av. Ciudad de Cali, colapso de la troncal de TransMilenio

Hay colapso total en el portal de TransMilenio de las Américas en el sur de Bogotá y las estaciones siguientes a este: Patio Bonito, Biblioteca Tintal, Transversal 86 y hasta Banderas. Se reportan cientos de personas desesperadas intentando llegar a sus trabajos, no hay servicio a esta hora en el portal.

Hay un accidente grave entre un furgón y bus zonal. Por fortuna no hay personas lesionadas, no hay heridos, sin embargo, los vehículos quedaron atravesados en la avenida Ciudad de Cali y por eso no hay paso desde la estación Biblioteca Tintal. Toda la flota de buses de TransMilenio está represada desde el portal Américas.

Por esto, las personas se están saliendo de las estaciones, caminando por toda la vía intentando llegar a alguna estación o tomar algún otro tipo de transporte.

TransMilenio está implementando a esta hora un contraflujo con los buses desde el portal Américas hasta la calle 42, en el sentido sur - norte, y salen nuevamente al carril mixto desde la calle 42, en el sentido norte - sur, esto para evitar el trancon en la avenida Ciudad de Cali.