Gobiernos Nacional y de Antioquia ofrecen $50 millones por responsables de desmanes en paro minero

Por tercer día consecutivo, el paro minero provocó serias alteraciones al orden público en el Bajo Cauca y por ello la Gobernación de Antioquia decidió ofrecer una millonaria recompensa para identificar y capturar a los responsables de provocar los desmanes en Cáceres, El Bagre, Jardín y Caucasia.

Son 50 millones de pesos que se darán por 18 hombres en Caucasia y uno en los municipios de El Bagre y Jardín, lugares en donde se centran los actos vandálicos que afectan a miles de personas que ven con esperanza la posible reactivación de diálogos con el Gobierno nacional.

Se espera que en la mañana de este jueves en las instalaciones del campus de la Universidad de Antioquia en Caucasia nuevamente se sienten las partes para avanzar en los 13 de 20 puntos faltantes del pliego de peticiones.

Entre ellos se encuentra uno de los más álgidos que motivó en buena medida la movilización social que se mantiene desde el pasado 16 de marzo y son los operativos de la fuerza pública contra maquinaria involucrada en procesos de minería informal.



En diálogo con Blu Radio, Juan Sebastián Castro, integrante de la Mesa Minera, indicó que se trata de un punto donde solicitan la presencia de alguien no inferior al propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

"Nosotros esperamos directamente negociar con el ministro de Defensa, porque es que lo que siempre hemos dicho, perdona con fuerte decisión, porque mira lo que nos pasó ahora, el Gobierno nacional se levanta de la mesa y dice, no, lo que pasa es que tenemos que ir a Bogotá a consultar", destacó el líder.

Aunque aún no se conocen los delegados de parte del Gobierno nacional que harán parte de este nuevo ciclo de diálogos, lo que sí está claro por parte del gremio minero es que continuarán las movilizaciones con caravanas pacíficas en Caucasia como epicentro, pero también en otros municipios aledaños.

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Pero regresando al orden público, las situaciones más graves volvieron a ocurrir en el municipio de El Bagre donde por segundo día consecutivo se extendió el toque de queda, pero se registró el bloqueo de vías y el saqueo a supermercados de cadena.

No obstante, la novedad más álgida ocurrió en el municipio de Zaragoza, en la vía que comunica a Caucasia con Segovia, donde la comunidad bloqueó el corredor e incluso obligó a retroceder a la Policía en medio del intento por recuperar el tránsito en la zona.

Preocupa también el escalamiento en los niveles de confrontación toda vez que la comunidad ya está utilizando contra miembros de la fuerza pública artefactos improvisados para agredirlos a larga distancia.

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Este es el caso de bazucas caseras armadas con tubos y la colocación de voladores en su interior que son lanzados en dirección de los uniformados, en medio de la celebración de participantes en los desmanes.

Protegemos la protesta social, pero no toleramos el vandalismo ni las asonadas.



Estas imágenes no evidencian un paro minero en el bajo caca antioqueño. Reflejan claramente la preparación de actos violentos y ataques contra la fuerza pública.



Esto es un delito. Se ofrecen hasta… pic.twitter.com/2WII0GWEME — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 26, 2026

Líderes mineros como Castro aseguran que no han promovido desde la Mesa acciones violentas, pero sí denuncian incumplimientos a acuerdos y abusos por parte de las autoridades.

"La situación está muy compleja por parte de nosotros, como siempre lo ofrecemos todo al Gobierno nacional, pero lo que recibimos es fracaso y la ruptura de los acuerdos que ya teníamos porque realmente nosotros estábamos en una manifestación pacífica. Tuvimos ese día la voluntad por el Plan Retorno de abrir la vía por tres horas y lo que recibimos es una agresión", manifestó Castro.

La grave situación de seguridad ha provocado nuevos pronunciamientos por parte del gobernador Andrés Julián Rendón, quien aseguró que tanto el Ejército como la Policía se mantendrá en la zona para garantizar el orden público y pidió a la Fiscalía judicializar a los responsables, pero también de parte del Ministerio de Transporte.

Esa cartera del Gobierno nacional anunció medidas de protección para el transporte de carga con la activación de acciones urgentes en coordinación con el Ministerio de Defensa y así blindar los corredores con mayores niveles de riesgo.

"No vamos a permitir que los violentos dominen generando miedo. Aquí las personas que trabajamos para que este país salga adelante somos más, y vamos a estar de la mano con ustedes transportadores para lograr los resultados de una movilización logística oportuna, eficiente y segura", insistió María Fernanda Rojas, ministra de Transporte.

Entre las medidas se encuentran el despliegue de unidades especiales y drones para prevenir y controlar asuntos como la quema de vehículos donde al menos cinco tractocamiones fueron incinerados en diferentes puntos en menos de 24 horas.

#Dato Identifican a 20 personas como responsables de los actos vándalicos en medio del paro minero en Caucasia, El Bagre y Cáceres. Ofrecen una millonaria recompensa ofrecida por @AndresJRendonC y el ministro @PedroSanchezCol, este último pidió publicar videos. #MañanasBlu pic.twitter.com/jgIKrS1Xwh — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 26, 2026