Bancolombia revela los horarios especiales de sus sucursales durante Semana Santa

Un olvido puede salir caro. A veces basta con aplazar un pago “para después” y, de un momento a otro, llegan los recargos, los intereses y hasta los reportes negativos. En medio de la rutina, entre viajes, reuniones familiares o días de descanso, muchos colombianos han enfrentado contratiempos por no prever los tiempos del sistema financiero, especialmente en temporadas como la Semana Santa, cuando los horarios cambian y las oficinas cierran.

Con ese panorama en mente, Bancolombia hizo un llamado a sus usuarios para planificar con anticipación sus transacciones y evitar inconvenientes durante los días festivos.

La entidad dio a conocer cómo operarán sus sucursales físicas en todo el país durante esta temporada, recordando además que gran parte de sus servicios seguirá disponible a través de canales digitales.



Horarios de atención en Semana Santa

De acuerdo con la información oficial:



Lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril : las sucursales funcionarán en sus horarios habituales.

: las sucursales funcionarán en sus horarios habituales. Jueves 2 de abril y viernes 3 de abril : no habrá atención en oficinas físicas debido a los días festivos.

: no habrá atención en oficinas físicas debido a los días festivos. Sábado 4 de abril y domingo 5 de abril: abrirán únicamente las sucursales que normalmente prestan servicio durante estos días.

Para consultar los horarios específicos de cada oficina, los usuarios pueden ingresar al portal web de la entidad y verificar la disponibilidad según su ubicación.

Bancolombia Foto: Bancolombia

Canales digitales, la alternativa clave

Bancolombia también enfatizó que sus canales electrónicos continuarán operando sin interrupciones. Entre estos se encuentran cajeros automáticos, kioscos, corresponsales bancarios (sujetos a los horarios de los comercios donde operan), así como la Sucursal Virtual Personas, la app Mi Bancolombia, la app Bancolombia Negocios, la Sucursal Telefónica, Tabot y sus redes sociales.



La recomendación principal es anticiparse, programar pagos, transferencias y demás movimientos financieros antes de los días festivos puede evitar complicaciones y garantizar tranquilidad durante la Semana Santa.

