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Blu Radio  / Economía  / Bancolombia revela los horarios especiales de sus sucursales durante Semana Santa

Bancolombia revela los horarios especiales de sus sucursales durante Semana Santa

Bancolombia hizo un llamado a sus usuarios para planificar con anticipación sus transacciones y evitar inconvenientes durante los días festivos de Semana Santa.

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