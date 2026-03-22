¿Va a salir del país en Semana Santa? Esto debe hacer para que no le salga caro

En pocos días iniciará Semana Santa y muchos aprovecharán esta temporada para descansar, para peregrinar o incluso para salir de viaje fuera del país. Las cifras confirman el hecho, pues en este tipo de fechas se alcanzan a registrar más de 600.000 movimientos migratorios internacionales y, aparentemente, la tendencia sigue incrementando. Sin embargo, salir del país no solo es cuestión de empacar maletas y ya; estos planes requieren contar con más detalles, en especial en el ámbito financiero.

El incremento en el precio del dólar, las tarifas aéreas variables y hasta costos que pasan desapercibidos pueden descuadrar las finanzas del viaje. Por ello, expertos recomiendan apoyarse en herramientas digitales que permitan controlar los gastos y evitar sorpresas en el viaje.



Esto debe saber si va a salir del país

Uno de los principales errores que enfrentan los viajeros es dejar todo a última hora, en especial el manejo del dinero. Según indican plataformas como Global66, es necesario anticiparse para evitar contratiempos; un viaje organizado puede evitar uno lleno de sobrecostos.

Entre las recomendaciones clave están:



Monitorear el tipo de cambio antes de comprar divisas

Evitar cambiar dinero en aeropuertos por tasas poco favorables

Activar opciones de conectividad antes de viajar

Priorizar pagos digitales sobre efectivo

Llevar control del presupuesto en tiempo real

Estos puntos, aunque parecen básicos, pueden ayudar a ahorrar una suma importante de dinero.

Recomendaciones para disfrutar las vacaciones sin desajustar el bolsillo Foto: ImageFx

Cómo evitar sobrecostos al viajar

Una de las mayores preocupaciones al viajar sigue siendo el roaming. Muchos viajeros llegan a su destino sin datos móviles y terminan pagando tarifas elevadas por conectividad.

En este contexto, soluciones como las eSIM han tomado fuerza; por otro lado, plataformas como Airalo permiten conectarse a redes locales sin necesidad de cambiar la SIM física, incluso antes de aterrizar, lo que hace que sea más sencillo el uso de mapas, aplicaciones de transporte o la comunicación con familiares.

Publicidad

Otro de los factores importantes tiene que ver con el uso de tarjetas tradicionales, que puede hacer que los costos incrementen hasta un 10 % por comisiones y conversiones; por ello, cada vez más viajeros optan por alternativas que permiten pagar directamente en la moneda local.



¿Cómo ahorrar dinero y viajar tranquilo en Semana Santa?

Más allá de la tecnología, es necesario tener un orden financiero, que sigue siendo fundamental. Definir un presupuesto claro antes del viaje permite evitar gastos excesivos y, además, da mayor control durante la estadía.

Por otra parte, los expertos recomiendan reducir el uso de efectivo. Llevar grandes sumas no solamente implica riesgos de seguridad, sino que a ello se le suman costos adicionales en cajeros internacionales.

Actualmente, viajar no depende solamente del destino, sino de cómo los viajeros manejan el dinero, en especial en temporadas altas como Semana Santa, donde la demanda aumenta; por lo tanto, aplicar estas recomendaciones puede hacer la diferencia entre un viaje excesivamente costoso o una experiencia agradable.

