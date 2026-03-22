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Blu Radio  / Turismo  / ¿Va a salir del país en Semana Santa? Esto debe hacer para que no le salga caro

¿Va a salir del país en Semana Santa? Esto debe hacer para que no le salga caro

Viajar en Semana Santa exige planificación financiera: expertos recomiendan controlar gastos, evitar sobrecostos y usar herramientas digitales.

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