Casi 100.000 carros eléctricos en este listado serán retirados por “riesgo de incendio”

Casi 100.000 carros eléctricos de Volkswagen y su marca asociada Cupra serán llamados a revisión a nivel global por un problema técnico en la batería que podría derivar, en casos extremos, en riesgo de incendio, según reportaron Reuters y el medio alemán Focus.

De acuerdo con lo reportado por Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), la autoridad federal alemana de transporte motorizado, la campaña de revisión afecta en total a 94.031 vehículos en todo el mundo, de los cuales 74.579 corresponden a Volkswagen y 19.452 al modelo Cupra Born.



¿Qué carros eléctricos de Volkswagen están involucrados?

El llamado incluye varios de los modelos eléctricos más representativos del grupo dentro de su plataforma MEB. Entre ellos se encuentran:



Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.5

Volkswagen ID. Buzz

Volkswagen ID. Buzz Cargo

Cupra Born

Según los reportes, las unidades afectadas fueron producidas entre el 7 de febrero de 2022 y el 23 de agosto de 2024.

Volkswagen ID.4 Foto: Volkswagen

¿Cuál es el problema detectado?

El origen del llamado está en módulos de la batería de alto voltaje que no cumplen completamente con las especificaciones técnicas establecidas.

De acuerdo con la descripción oficial del defecto, esta falla puede generar:



Disminución de la autonomía del vehículo

Encendido de una luz de advertencia en el tablero

Posible riesgo de incendio en situaciones extremas

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni lesiones asociadas a este problema.



¿Qué solución aplicará el fabricante?

El procedimiento definido por el grupo automotor contempla dos acciones principales en los vehículos afectados.



Por un lado, se realizará una actualización de software para gestionar el sistema de la batería. Además, en los casos en que se detecten anomalías, se procederá a la revisión y eventual reemplazo de módulos específicos dentro del paquete de baterías.

Este proceso será asumido por el fabricante sin costo para los propietarios.

Cuidar batería de vehículo eléctrico es uno de los aspectos fundamentales para mantenerlo en óptimas condiciones y que sirva como fuente de energía en emergencias. Foto: AFP

¿Llamado a revisión aplica para Volkswagen en Colombia?

Aunque la campaña es global, Alemania concentra una parte importante de los vehículos involucrados, con cerca de 28.158 unidades. Por otro lado, acá en Colombia Volkswagen no se ve afectado, pues ninguno de esos 6 modelos tiene presencia de manera oficial en el país.

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Mientras tanto, del total en el país germano:



22.182 corresponden a modelos Volkswagen

5.976 pertenecen a Cupra

Los vehículos fueron producidos principalmente en plantas como Zwickau y Hannover.



¿Por qué este caso se suma a una tendencia?

El llamado del grupo alemán no es un hecho aislado. En los últimos meses, otros fabricantes han enfrentado situaciones similares relacionadas con baterías de alto voltaje.

Casos recientes incluyen revisiones en modelos eléctricos de Mercedes-Benz y Ford, donde también se han identificado riesgos asociados a sistemas de almacenamiento de energía.

Incluso, reportes previos citados por Reuters daban cuenta de llamados a revisión del Volkswagen ID.4 en Estados Unidos por situaciones relacionadas con la batería.