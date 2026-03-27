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Blu Radio  / Motor  / Casi 100.000 carros eléctricos en este listado serán retirados por “riesgo de incendio”

Casi 100.000 carros eléctricos en este listado serán retirados por “riesgo de incendio”

De acuerdo con lo reportado por Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), la autoridad federal alemana de transporte motorizado, la campaña de revisión afecta en total a 94.031 carros Volkswagen en todo el mundo

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