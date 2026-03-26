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Blu Radio  / Motor  / Lanzan carro eléctrico con 500 km de autonomía, que desfía a BYD, Kia y más desde $35 millones

Lanzan carro eléctrico con 500 km de autonomía, que desfía a BYD, Kia y más desde $35 millones

En cuanto a carga, el Leapmotor A10 incorpora sistema rápido que permite recuperar del 30 % al 80 % de la batería en cerca de 16 minutos.

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