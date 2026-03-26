Lanzan carro eléctrico con 500 km de autonomía, que desfía a BYD, Kia y más desde $35 millones

La marca Leapmotor, propiedad de Stellantis (empresa que agrupa a otros fabricantes como Peugeot, Jeep, Citröen, Fiat y más marcas tradicionales) lanzó oficialmente en China su carro eléctrico A10, con una propuesta que combina autonomía cercana alrededor de los 500 kilómetros, carga rápida y buen precio, con lo que busca entrar en la pelea por los compactos eléctricos con BYD, Kia, Renault, entre otros.

El lanzamiento se realizó con cuatro versiones disponibles, con precios entre 9.500 y 12.600 dólares, que en pesos colombianos se traduce entre 35 y 46 millones. Cabe recordar que la marca no tiene presencia en el país, pero sí en Latinoamérica (Brasil y Chile), por lo que, en el hipotético de llegar, el precio del carro subiría por costos de importación, impuestos, etc.



¿Qué ofrece este carro eléctrico en autonomía y carga?

Uno de los datos centrales del modelo es su alcance, que varía según la versión elegida:



Hasta 505 km de autonomía bajo ciclo CLTC

Versiones de entrada con 403 km de alcance

Dos opciones de batería: 39,8 kWh y 53 kWh

En cuanto a carga, el modelo incorpora sistema rápido que permite recuperar del 30 % al 80 % de la batería en cerca de 16 minutos, una cifra alineada con vehículos de gamas superiores.

Leapmotor A10 Foto: Stellantis

¿Qué tecnología incluye el Leapmotor A10?

El SUV integra varios elementos tecnológicos, entre ellos se destacan sistemas de asistencia a la conducción y conectividad avanzada. Incluye procesadores Qualcomm SA8295 para el sistema multimedia y SA8650 para funciones de asistencia, además de sensor LiDAR en versiones superiores, lo que habilita funciones como:



Navegación asistida en ciudad y carretera

Estacionamiento automático con memoria

Conducción asistida en distintos escenarios

También incorpora un asistente de inteligencia artificial integrado al sistema de infoentretenimiento.



¿Cómo es su diseño y dimensiones?

El modelo se ubica dentro del segmento de SUV compactos, con proporciones pensadas para uso urbano:



Largo: 4.270 mm

Ancho: 1.810 mm

Alto: 1.635 mm

Distancia entre ejes: 2.605 mm

En el exterior, adopta un diseño con líneas redondeadas y luces delanteras estilizadas, mientras que en la parte trasera incorpora firmas lumínicas distintivas. Está disponible en seis colores.

Leapmotor A10 Foto: Stellantis

¿Qué incluye en el interior y desempeño?

En cabina, el A10 apuesta por un enfoque tecnológico y funcional:



Pantalla central flotante de 14,6 pulgadas

Tablero digital de 8,88 pulgadas

Volante multifunción

Asientos delanteros calefactados

Volante con calefacción

Además, ofrece soluciones de almacenamiento como un baúl de 106 litros y configuraciones flexibles en los asientos posteriores.



El modelo utiliza un solo motor eléctrico con dos niveles de potencia:



70 kW (94 hp)

90 kW (121 hp)

Ambas versiones entregan 150 Nm de torque, suficientes para un uso enfocado en ciudad y desplazamientos diarios.